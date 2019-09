Megvan a pénz Zente gyógyulásához

Édesanyja Facebook-bejegyzésben osztotta meg a jó hírt: a közösségi összefogásnak hála összegyűlt a szükséges összeg.

„Sikerült! Megvan! Kérlek, ne utaljatok többet, mert az alapítvány nem közhasznú, csak Zente kezelésére fordítható az oda beérkezett összeg, ezért abból másnak adni NEM tudok! De! Kérlek, ne álljatok meg itt! A folyamatban lévő liciteket, rendezvényeket vigyétek végig!” – írta a kisfiú anyukája a Facebook-on.

Mint ismert, Zente 2018 februárjában született, súlyos genetikai rendellenességgel, melynek neve SMA (gerincvelő eredetű izomsorvadás).

4 hónapos korában kezdte mutatni a betegség jeleit, szülei 5 hónapos korában kapták meg a diagnózist, miszerint az SMA 1-es típusában szenved.

Édesanyja szerint ezzel a diagnózissal a gyerekek a két éves kort sem élik meg, mert az izomsorvadás nem csak a végtagok izmait érinti, hanem a nyeléshez és lélegzéshez szükséges izmokat is. Zente azonban a betegség ellenére és egy speciális kezelés segítségével harcol az izomsorvadás ellen. A kezelés neve Spinraza, melyet 7 hónapos korától kap. Minden injekciót lumbálást követően a gerincvelőbe adnak, eddig 6 lumbáláson esett át.

A gyógyulásához szükséges gyógyszer rengeteg pénzbe kerül. Az ország a közösségi média segítségével azonban összefogott és együttes erővel gyűjtésbe kezdtek. A gyűjtést több ismert ember is felkarolta, mint azt mi is megírtuk, többek közt Mága Zoltán is hatalmas összeget ajánlott fel a kisfiú számára.

A kisfiú anyukája arra kér minden segítőkész embert, hogy ne hagyják abba a segítést, a többi, hasonló problémával küzdő kis betegnek is folytassák a gyűjtést.