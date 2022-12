A második elődöntőben:

Franciaország–Marokkó 2–0 (1–0)

al-Hor, 68 294 néző. V.: César Arturo Ramos (mexikói)

Franciaország: Hugo Lloris – Jules Koundé, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté, Theo Hernandez – Aurélien Tchouameni, Youssouf Fofana – Ousmane Dembélé (Randal Kolo Muani, 79.), Antoine Griezmann, Kylian Mbappé – Olivier Giroud (Marcus Thuram, 65.)

Marokkó: Jásszina Bono – Asráf Hakimi, Dzsáváf el-Jamik, Asráf Dari, Romain Száisz (Szelim Amallah, 21., Abdesszamed Ezzalzuli, 78.), Nusszáir Mazrauj (Jahja Attiát-allah, a szünetben) – Hakim Zijecs, Azzedine Unahi, Szofján Amrabat, Szofján Bufál (Zakaria Abuhlal, 67.) – Jusszef en-Neszjiri (Abderrazak Hamdallah, 66.)

Gól: Hernandez (5.), Kolo Muani (79.)

Sárga lap: Bufál (27.)

A gólok története

5. perc: Griezmann kapott nagyszerű labdát a marokkói tizenhatos jobb oldalának előterében és zavartalanul futhatott be a büntetőterületen belülre, mivel védője elcsúszott. Középre passzolt labdáját Mbappé próbálta kapura lőni, de próbálkozása elakadt egy marokkói játékosban, az újabb lövés után a labda a bal oldalon üresen érkező Theo Hernandez elé pattant, aki öt méterről, akrobatikus mozdulattal a kapuba továbbított Bono kapus mellett (1–0).

79. perc: Mbappé cselezte be magát a marokkói tizenhatoson belülre, majd 12 méterről lőtt, a labda az egyik védőről a jobb oldali kapufa irányába pattant, ahol jól érkezett a 42 másodperccel korábban csereként beállt Kolo Muani, és könnyedén a kapuba passzolt (2–0).

A francia kaput védő Hugo Llorisnak ez a találkozó volt a 19. világbajnoki mérkőzése, így az örökrangsorban utolérte a német Manuel Neuert, akivel így holtversenyben a legtöbb vb-meccset játszott kapussá vált.

Remekül sikerült a rajt a címvédő csapatnak, amely nagyon hamar megszerezte a vezetést, ezzel pedig rákényszerítette a védekező felállásban kezdő afrikai ellenfelét arra, hogy erőltesse a támadásokat. A marokkóiak a bekapott gól előtt és után sem illetődtek meg, előbb egy távoli lövést kellett oldalra ütnie Llorisnak, majd Zijecs lőtt kapu mellé egy jó kiugratás után ígéretes helyzetből. Nem késett sokat a francia válasz, Giroud a védőjének hibáját kihasználva 13 méterről a bal oldali kapufát találta telibe. A félidő derekán mindkét együttes lendülete alábbhagyott, emiatt csökkent az iram, és megszaporodtak a kisebb, jellemzően taktikai jellegű szabálytalanságok. A hajrához közeledve Tchouameni indult meg a középen megszerzett labdával, és remekül ugratta ki a bal oldalon szédületes sebességgel elfutó Mbappét, a sztárcsatár azonban ezúttal nem tudta a kapuba továbbítani a labdát, az ismétlést pedig Giroud pörgette kapu mellé. Fáradni látszottak a marokkóiak, így a játékot ebben a szakaszban a franciák irányították, amint pedig az ellenfél visszaszorította őket a saját térfelükre, azonnal a labda megtartására törekedtek és az alapoktól kezdték újra felépíteni az akciójukat. A lefújáshoz közeledve el-Jamik szöglet utáni ollózós mozdulattal lőtt kapufája okozott riadalmat a francia drukkerek körében, de a kétségtelenül parádésan kivitelezett lövés nyomán nem került a hálóba a labda.

A szünetben másodszor kellett kényszerű cserét végrehajtania Walid Regragui marokkói szövetségi kapitánynak, így az előzetesen kijelölt ötfős védelem jelentősen átalakult: Nájef Aguerd helyén eleve Dari kezdett, aztán Száisz, majd Mazrauj helyére is másik játékost kellett pályára küldenie az észak-afrikaiak szakmai stábjának. A második félidőt nagyon visszafogottan kezdték a franciák, míg Marokkó nagy hangsúlyt próbált fektetni a támadásokra. Az első tíz percben már-már beszorultak a kapujuk elé a franciák, a marokkóiaknak pedig többször is jó esélyük volt az egyenlítésre, de a sikeres befejezés rendre elmaradt. Didier Deschamps együttese szabadrúgásokból próbálhatott meg veszélyeztetni, de nem tudta növelni az előnyét, miközben a rivális olykor-olykor kifejezetten kreatív támadásokkal igyekezett átjátszani a francia védelmet, ennek ellenére 15 perccel a vége előtt még mindig egygólos hátrányban volt.

A hajrában a csereként beállt Kolo Muaninak köszönhetően kétgólosra nőtt a címvédő előnye, amely így összességében megérdemelten, a meccset szinte végig kézben tartva vívta ki a döntőbe kerülést.

A franciáknak ez volt történetük hetedik vb-elődöntője, ezekből hármat – 1958-ban, 1982-ben és 1986-ban – veszítettek el, és immár négyet – 1998-ban, 2006-ban, 2018-ban és most – megnyertek.

Marokkó a vb-k történetének 25. elődöntőseként és első afrikai csapatként futballozhat világbajnoki éremért szombaton, amikor Horvátország lesz az ellenfele a bronzmeccsen.

A katari vb döntőjét vasárnap 16 órakor rendezik Luszailban.