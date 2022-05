Solti Ádám hazugságspirálja

„Először könyörögtem neki, hogy ne tartsa meg, hiszen én nem akarom ezt a gyereket, de ez mindig a nő döntése. Az ő teste, akarata, jogilag sem volt semmilyen lehetőségem arra, hogy ne legyek apa. Mindezt úgy, hogy a feleségemmel évek óta küzdünk egy babáért – ennek nem így kellett volna történnie” – vallotta be a színész. A férfi őszintén beszélt róla, hogy a saját hazugságainak a hálójába került, majd végül a felesége egy véletlennek köszönhetően rájött, hogy Ádámnak más nőtől gyereke született. Egy kis gondolkodás után azonban Berni megbocsátott Ádámnak – derül ki a Metropol cikkéből.

Forrás: Instagram

Kiss Endi három lánya

A zenésznek is volt botlása évekkel ezelőtt, amit sosem titkolt. Kiss Endi legnagyobb lánya egy futó románcból született. Laza életfelfogása ellenére Endi igazi mintaapa, aki igyekszik nagyon jó szülője lenni a gyerekeinek. Válása után direkt olyan helyre költözött, hogy közel lehessenek hozzá a gyerekei.

Forrás: Kisalföld

Fábry Sándor kisfia

A 68 éves humorista-műsorvezető egész pályafutása alatt igyekezett a magánéletéről a lehető legkevesebbet megosztani a médiával. Ezért nem volt nehéz titokban tartania azt sem, hogy lánya mellett egy fia is született 13 évvel ezelőtt.

Forrás: Magyar Nemzet

Kamarás Iván is titkolózott

2009-ben került címlapokra Kamarás Iván, amikor fény derült arra, hogy van egy fia. Zalánt a színész egy jogi ügy miatt próbálta „letagadni” a nyilvánosság előtt. Azóta szerencsére a helyzet sokat javult, sőt mostanra már a nagyobbik fiával, Igorral is szerveznek közösen programokat.

„Nem vagyok érzelgős típus, de bevallom, nagyon büszke vagyok rájuk. Meglep, milyen udvariasan, kedvesen és intelligensen viselkednek másokkal. Ilyenkor szembesülök azzal, hogy felnőttek. Köztünk még mindig szülő-gyerek viszony van, de ahogy nőnek, ez napról napra változik. Igyekszem bizalmas, baráti kapcsolatot is létrehozni” – árulta el a színész.

Forrás: Török János /Délmagyarország

Delhusa Gjon németországi gyermeke

Az énekes néhány éve a Frizbi adásában árulta el Hajdú Péternek, hogy régebben együtt járt az Yves Saint-Laurent egyik modelljével, akitől megszületett az első fia. Delhusa Gjon aztán hazajött, de tartotta vele a kapcsolatot és gyerektartást is fizetett.

Forrás: Metropol

Bubik István kalandos magánélete

Házasságon kívüli gyereke született Bubik Istvánnak is, de nem szívesen vállalta fel a nyilvánosság előtt. A színművész nyitott házasságban élt Rémi Tündével, amikor egy belvárosi pubban találkozott Szentandrássy Hédivel. A nő elmondása szerint első látásra izzott közöttük a levegő. István és Hédi egymásba szerettek, és egy hónap után megfogant közös gyermekük, Kincső. Bubik igyekezett több időt tölteni a várandós Hédivel, azonban rövid időn belül a felesége is terhes lett Réka lányukkal. A családapa azonban csak néhány évig tudta élvezni a nem mindennapi családi idillt, mivel 2004-ben autóbalesetben életét vesztette.

Borítókép: Shutterstock