Barna medvét fotózott a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület egyik kamerája a Bükk nyugati peremén, lakott településtől távol – derült ki a csoport közösségi oldalán október 3-án este közzétett bejegyzésből. Hozzátették, hogy meglátásuk szerint a most lefotózott példány azonos lehet azzal, amit június 23-én figyelt meg az Egererdő Zrt. A Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület a mostani megfigyelésről a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot is értesítette - írja a nool.hu.

Mátrakeresztesen, a Böske-forrás közelében medve lábnyomokra bukkantak múlt szombaton. A Nógrád megyei medve figyelő Facebook-csoportban néhány fotót is közzétettek a vadállat nyomairól. A poszt alatti kommentekből az is kiderült, hogy a szakértő megerősítette a gyanút, tehát valóban medve bóklászott a Mátrában.

A tartós nyári aszály miatt kevesebb a táplálék a medvék eredeti élőhelyén, ezért számítani lehet arra, hogy érkezhetnek ősszel barnamedvék a nógrádi erdőkbe. A szakemberek ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy ettől függetlenül még nem várható, hogy át is települnének szűkebb hazánkba ezek a vadállatok.

A Nógrád megyével szomszédos Heves, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is volt már több bizonyítható észlelés az elmúlt időszakban, de a megfigyelések szerint egy ideje már időről időre felbukkannak medvék szűkebb hazánkban is. Bár az észlelések nagy része téves, vagy nem bizonyítható, ritka esetekben azért előfordul, hogy sikerül vadkamerával is megörökíteni Európa legnagyobb ragadozóját.

Ez a hitetlenek számára is bizonyíték arra, hogy az országhatár mentén bármikor számítani lehet a medve felbukkanására, ezért erdőjárások alkalmával fő az óvatosság.