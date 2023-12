„Szeretnénk ezen a felületen is megerősíteni a mai adásban elhangzottakat. 15 együtt töltött év és közös munka után Vadon Jani januártól elbúcsúzik a Rádió 1-től és a Balázsék című reggeli műsortól” – olvasható a műsor Facebook-oldalán.

Mint írják, Vadont új kihívások vonzzák és szeretné megvalósítani egy sor régóta dédelgetett álmát.

Mint ahogy a rádióban elmondta, bár nagyon sok mindent kapott a rádiózástól, a folytonos munka miatt sok minden ki is maradt az életéből. Most pedig szeretné, ha az élete nem a pénzszerzésről, az ismertségről szólna, hanem szeretné magát feltölteni élményekkel, impulzusokkal, több időt szeretne együtt tölteni a családjával is.

„Kicsit olyan ez számunkra, mint amikor egy családtagunk külföldre költözik. Nagyon szomorúak vagyunk, de a legjobbakat kívánjuk neki, és reméljük, hogy megtalálja a számításait” – írják a bejegyzésben, amit a Mandiner vett észre.