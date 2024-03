Iszak Eszter és Gyurta Dániel nemrég az Instagramon jelentették be, hogy szülők lesznek. "1 + 1 = 3" – írták közös fotójuk mellé, amelyen egy ultrahangkép is látható. A TV2-s műsorvezetője a terhessége felénél jár, a hasát pedig most egy kis topban, fedetlenül is megmutatta - vette észre az Origo.

Egyre jobban látszik, hogy Iszak Eszti babát vár

Forrás: Instagram