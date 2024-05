A Nyitott Szülőszoba támpontot ad a leendő szülőknek

A kórházban kifejezetten otthonos szobákat alakítottak ki, egyágyasakat és több négy férőhelyeset is, melyek babaöböllel is fel vannak szerelve. A családok körbejárhatták a szobákat, megnézhették, hogy milyen helyük lesz és megismerkedhettek a kórház látogatási protokolljával is, hogy mikortól lehet jelen az édesapa, illetve a rokonság.