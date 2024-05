Az egyesület célja, hogy támogassák a családokat intellektuálisan és érzelmileg a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodásban, támogatást nyújtsunk számukra a mindennapokban. Tevékenységi körünk változik, bővül a gyerekek növekedésével, igényeivel, szükségleteivel. A több mint egy hetes eseménysorozaton számos programon vehetnek részt, melyek néhány kivétellel teljesen ingyenesek. A hét folyamán lesznek előadások például a szülés hatásáról a női testre, a gyermekjogokról, érzések és szükségletek a kisgyermekes családban témában is tartanak előadást, hiszen friss szülőként minden igényt háttérbe szorítva a babára fókuszálunk, de kérdés, meddig fenntartható ez az állapot. A szükségletek, érzések megfelelő kommunkálásáról az Összhang Egyesület Barkóczy utca 11. szám alatti székhelyén lesz hétfő délután. Lesz előadás hétfőn a gyermekágyi előkészületekről, kedden pedig gyermekgondozási gyakorlatokról is. A programok nagy része kisbabákkal, kisgyermekekkel is látogatható, kivéve a kifejezetten felnőtteknek szóló programokat. Azokat az eseményeknél külön jelölik.