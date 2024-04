Új helyen nyílik a Méhvirág Központ és Anyamenedék

A központ korábbi székhelye, egy második emeleti lakás volt, mely sokszor szűkösnek tűnt és probléma lépett fel a programok egyidjeű megrendezésénél. Ezért központ munkatársai olyan helyet kerestek, ahol egyidejűleg több szülés, illetve vajúdás és a programok is elférnek egymás mellett, anélkül, hogy zavarná egyik a másikat. Emellett szempont volt, hogy az új otthon babakocsival is könnyen megközelíthető, központi helyen legyen. A feladat nem volt egyszerű, különösen, hogy a Méhvirág önkéntesei mind kisgyermekes édesanyák, így egy-egy ingatlan megtekintésére valóságos gyermeksereggel érkeztek. Végül Egerben, a Csiky Sándor utca 11.a szám alatt találták meg a második otthonukat.

Az ünnepi megnyitó számos neves ünneppel is egybeesik, mint az Anyák napja, a Nemzetközi Bábanap és az egri Születés Hete Fesztivál kezdete. Mindhárom ünnep nagyon fontos alkalom a Méhvirág életében, így külön-külön programokkal készülnek rájuk. Május 3-án, délelőtt tíz órakor a Nemzetközi Bábanap és az Édesanyák tiszteletére pozitív megerősítéséket tartalmazó képeket adományoznak a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Szülészeti és Gyermekágyas osztályának. A Modern Goddess Várandósság és Szülés, valamint Gyermekágy és Anyaság kártyacsomagok megerősítő képei Magyarország 18 szülészetén már jelen vannak. A Méhvirág Központ jóvoltából az egri kórház 14 képpel gazdagodik majd, melyeknek társai az új központ falaira is kikerülnek, ezzel is erősítve a jó kapcsolatot a két intézmény között.

Május 4-én, délelőtt fél tíztől ünnepélyes szalagátvágással veszi kezdetét a Méhvirág Központ és Anyamenedék megnyitója. A résztvevőknek lehetősége lesz szétnézni az intézmény falai között, megtekinteni a vajúdó szobát, közösségi teret, valamint a kis- és nagycsoportos foglalkozások helyszíneit. Tíz órától Anyaság vs karrier címmel Kardos-Szabó Zsófia pszichológus és Csűrösné Kriston Adrienn HR szakember, anyakör facilitátor várja az édesanyákat. Az interaktív előadás olyan témákat jár majd körbe, mint hogy létezik-e karrier és anyaság egymás mellett, kell-e választani a kettő között, hogyan lehet összeegyeztetni őket, és hogy hogyan tud táplálkozni, épülni egyik a másikból.

A délelőttöt önkéntes virágültetési akció zárja, ahol az anyák és a gyermekeik együtt ültethetik el a „méhünk virágát”, a gyermeket és az anyaságot szimbolizáló növényeket a Csiky Sándor utca köztéri virágládákba.