A magyar agrárium csak abban az esetben tud nemzetközi viszonylatban is versenyképes maradni, ha az innovatív technológiákat mielőbb átveszi, és azokat a hazai gazdák is elkezdik széles körben alkalmazni – jelentette ki Nagy István agrárminiszter az NAK TechLab Demo Day konferencián szerdán Budapesten.

A minisztérium csütörtöki közleménye szerint a tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy

a mezőgazdaság digitalizációja nem csupán kényelmi vagy hatékonyabb munkaszervezési célokat szolgál, hanem globális szinten új versenyhelyzetet is teremt.

Nagy István kijelentette: „céljaink eléréséhez azonban nem elegendő a jelenleg működő digitális vívmányok átvétele. Szükséges az is, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő technológiai eszközök és a használatukhoz elengedhetetlen kompetenciák”.

Ezért fontos és előremutató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara TechLab programja, amely 2019-es alapítása óta több mint 50 agrártechnológiai startup fejlesztésében segédkezett, melyekből számos kézzelfogható, a szektor számára új szolgáltatás, megoldás jött létre – tette hozzá a tárcavezető a közlemény szerint.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a kormány jelentős forrásokkal támogatja a mezőgazdaság modernizációját. Emellett 2019 augusztusában fogadták el Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját, amely az ágazat felkészítésének első mérföldkövének tekinthető. Jelenleg az élelmiszeriparra vonatkozó hasonló célú stratégia készül.

Kifejtette:

július 26-tól lehetett benyújtani a támogatási kérelmeket a mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatására. A kormány által több mint háromszorosára emelt vidékfejlesztési forráskeretnek köszönhetően 100 milliárd forint áll a gazdák rendelkezésre.

A kiírás hatalmas érdeklődés mellett zárult november 19-én, több mint 2900 pályázat érkezett be, 212 milliárd forint értékben. Nagy István kitért arra is, hogy a precíziós eszközök, a drónok, a szenzorok és felhő szolgáltatások is csak akkor fognak jól működni, ha a mögöttük lévő gazdák értik a használatukat, és az eszközök így segítik a döntések meghozatalát, végrehajtását. Ezért minden olyan kezdeményezés, amely a legújabb technológiáknak a termelésbe való átültetését, a felhasználói oldal számára emészthetőbb, könnyebben integrálhatóbb megoldások kifejlesztését célozza, kiemelt jelentőséggel rendelkezik – hangsúlyozta a tárcavezető.

Borítókép: illusztráció