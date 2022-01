Amióta a nyilvántartást vezetik, még sosem volt ilyen alacsony az álláskeresői létszám az év első hónapjában - tette hozzá.

A járványhelyzet ellenére is rekordszintre bővült a foglalkoztatás, 2010-hez képest harmadára csökkent a munkanélküliségi ráta Magyarországon

- folytatta az államtitkár.

A regisztrált álláskeresők tavaly decemberi számánál egyedül a két évvel korábbi havi adat alakult kedvezőbben az elmúlt három évtizedben. A téli hónapok jellemzően növekedést hoznak, a többi között a sokkal kevesebb mezőgazdasági vagy építőipari feladat miatt is. Habár a természetes szezonalitásnak betudhatóan decemberről januárra mintegy négy százalékos emelkedés mutatható ki,

az év első hónapjában még sosem tartottak nyilván a jelenleginél kevesebb álláskeresőt.

A hazai foglalkoztatás nemcsak visszanyerte a vírusválság előtti formáját, hanem már felül is múlja korábbi teljesítményét - hangsúlyozta Schanda Tamás. Csaknem 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, ez a legmagasabb érték a rendszerváltás óta. A legtöbb új munkahely a tartós versenyképességet megalapozó ágazatokban, például az IT szektorban vagy a tudományos-szakértői tevékenységben jött létre.

A munkanélküliek aránya a legalacsonyabbak közé tartozik Európában. A baloldali kormányok kudarcos válságkezelése miatt 2010 januárjában ezzel szemben mintegy 400 ezerrel voltak többen az álláskeresők.

Az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány számos intézkedést tett és tesz a munkaalapú gazdaság megerősítéséért, a teljes foglalkoztatás eléréséért. Az egyre több ágazatban jelentkező munkaerőhiány rendezésében is segíthet az álláskeresők elhelyezkedése. Erre ösztönöz a Vállalkozások munkaerő támogatása, amelyben már több mint 38 ezer új munkavállaló felvételéhez igényeltek összesen 21 milliárd forintot. A fiatal szakképzettek, az alacsony iskolai végzettségűek és hátrányos helyzetűek bérköltségeit teljes egészében a program állja három hónapon át. Akár ezután is igényelhető fél évig az alaptámogatás, amelynek lehetséges legmagasabb mértéke az eddigi 100 ezerről február elsejével havi 150 ezer forintra emelkedik - mondta.

