Számos esetben 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek a megtámadott dolgozók, illetve többször személyes anyagi kár is keletkezett, mert a bántalmazások során többük szemüvege is eltört – tették hozzá.

Bemutattak egy tavaly márciusban, Érd és Tárnok között történt esetet is, amely végén két év börtönt és két év közügyektől való eltiltást kapott egy nő, aki az utasokba és az autóbusz-vezetőbe is belekötött, a sofőrt pedig kétszer meg is ütötte – írta közleményében a MÁV Zrt.