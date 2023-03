A Szigetvári Járási Ügyészség közleménye szerint két személy a baranyai kórházban, mint műtőssegédek, míg a harmadik, mint szakorvos dolgozott. 2020 májusában nőgyógyászati laporoszkópiás műtétre került sor, melyet megelőzően a két műtőssegéd a műtő takarításához szükséges fertőtlenítő szert vitt a műtőbe.

A raktárban azonban csak 5 literes kannában állt rendelkezésre a szer, ezért a két műtőssegéd a fertőtlenítő szert egy kisebb, eredetileg fiziológiás sóoldatot tartalmazó felülcimkézett üvegbe töltötte át. Ezt követően a két férfi a fertőtlenítő szert tartalmazó, eredetileg sóoldatos üveget a műtő előterébe vitte, ahol a műtéthez szükséges eszközöket tartalmazó asztalra helyezték, majd erről mindketten megfeledkeztek.

Másnap került sor a műtétre, amelyen a szakorvos és a műtőssegédek is jelen voltak. A műtét során szükség volt fiziológiás sóoldat használatára, amelyhez a műtőasztalra helyezett fertőtlenítő szert tartalmazó üveget használták fel. A műtétet követően észlelték a kiöntött fertőtlenítő szer sajátos állagát, amit a műtősnő jelzett is a műtőssegédeknek, illetve a műtétet végző orvosnak. Ekkor az egyik műtőssegédnek eszébe jutott, hogy a két szert felcserélték. Mindezt jelezték a műtétet végző szakorvosnak is, aki azonban ahelyett, hogy mindezt elmondta volna az osztályvezető főorvosnak, illetve reoperációt kezdeményezett volna, a cserét elhallgatta.

A nő másnapra rosszul lett, melynek következtében sebészeti beavatkozásra került sor, azonban a szakorvos ekkor sem jelezte, hogy az előző napi műtét során fertőtlenítő szert használtak a sóoldat helyett.

Az, hogy a két műtőssegéd megszegte a foglalkozási szabályokat, a sértett halálához vezetett, míg a szakorvos szándékos foglalkozási szabályszegése a sértett életét, testi épségét közvetlenül veszélynek tette ki, mellyel a túlélési esélyeit jelentősen rontotta, azonban a szabályszegése és a sértett halála közötti okozati összefüggés nem volt igazolható.