A 800 éves Aranybulláról szóló sorozat a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült, a főbb szerepekben Trill Zsolt és Veréb Tamás (II. András idősebb és fiatalabb korában), Törőcsik Franciska (Gertrúd), valamint Rátóti Zoltán (János érsek) is látható, de megjelenik a produkcióban Fenyő Iván és László Zsolt is.

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a sorozat csütörtöki stábvetítése előtt kiemelte:

a közszolgálati média feladata a kultúraközvetítéssel párhuzamosan az értékközvetítés és értékmentés.

Mindezt igényes eszközökkel valósítja meg: dokumentumfilmekkel, ismeretterjesztő-és játékfilmekkel, valamint mozifilmekkel.

Fontos feladatnak nevezte a vezérigazgató a hiánypótlást is, ezért a jövőben - mondta - terveik szerint olyan történelmi események, hősök vagy magyar irodalmi művek feldolgozását tűzik műsorra, amelyeket eddig még nem vagy csak nagyon régen láthattak televízióban a nézők. Véleménye szerint egyre több az olyan alkotó, aki a közelmúlt vagy régmúlt történeteihez nyúl vissza.

Az NFI és a közmédia együttműködésének köszönhetően újabb lendületet kaphat a magyar filmipar támogatása - hangsúlyozta Pető Zoltán, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap programfőigazgatója. Hozzátette: ennek részeként első szakaszban öt filmet sugároz a közmédia, köztük

az Aranybulla-sorozatot, amely a magyar középkori történelem egyik legdicsőbb korszakát, II. András uralkodását tárja a nézők elé korhű díszletekkel, részletgazdag látványvilággal és kitűnő színészi játékkal.

Azért is különleges ez a sorozat - mondta -, mert megmutatja a magyar király emberi oldalát is, átélhetővé válnak a dilemmái, dicsősége és kudarcai, de olyan tények és részletek is középpontba kerülnek, amelyeket eddig kevésbé hangsúlyoztak a történelemkönyvek. Pető Zoltán szerint a közmédia kötelezettsége feldolgozni és megmutatni Magyarország gazdag, hosszú történelmét.

Kriskó László rendező-producer hiánypótlónak nevezte az Aranybulla-szériát, hangsúlyozva,

az Árpád-házi királyokról ilyen nagy volumenű sorozat még nem készült Magyarországon.

A történet 50 évet ölel fel, ezalatt öt király uralkodott - mutatott rá.

Kifejtette, hogy többéves munkafolyamat előzte meg a széria elkészülését, a forgatás előtt több mint 600 oldal szakanyagból, 10 történésszel dolgoztak együtt. A stáb nagy odafigyeléssel és szakértelemmel készítette el a sorozatot, magukénak érezték az 1200-as években játszódó történetet - mondta.

Beszélt arról is, hogy

az Aranybulla moziverzióját jövő év áprilisban, az Aranybulla emléknapjához kötődően tervezik bemutatni.

A sorozat 150 perces, a moziverzió ugyanakkor kétórás lesz, több új jelenet is szerepel majd benne, kiegészül IV. Béla történetével, és inkább ő és apja, II. András viszonyáról mesél majd.

Rákay Philip producer a vetítés előtt megköszönte a stábtagoknak a szakszerű és lelkiismeretes közös munkát.

A sorozatot Fóton, Etyeken a Korda-stúdióban, Göbölyjáráson, a tárnoki kőbányában, az alcsúti arborétumban forgatták, de kiemelkedő helyszín volt az éppen felújítás alatt lévő Jáki templom is. A csatajeleneteket Pátyon és Budakeszin vették fel.

A sorozatban az ifjú II. Andrásnak trónra kerülése után a keletről Erdélybe betörő kunokkal és a közeledő muszlim befolyás mellett az udvarban áskálódó urakkal is szembe kell néznie. Felesége és szerelme, a meráni Gertrúd családja segítségével és az egyházzal kötött szövetségben, hűséges harcosai élén veti bele magát a küzdelembe. A Szent Koronával megkoronázott ifjú Árpád-házi király a kalandok és megpróbáltatások közben egyre bölcsebb uralkodóvá válik, az ország érdekében új szövetséget köt népével, amelynek szabályait az 1222-ben kiadott Aranybullában fekteti le.