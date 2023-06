Az album címét nyilvánvalóan a Pink Floyd korszakos lemeze, az 1973-ban megjelent The Dark Side of the Moon ihlette. Sülyi Péter dalszövegei pénzről, fájdalomról, valamint az elgépiesedő világ és az emberi lélek összefüggéseiről szólnak. (A pénz című dal címe valószínűleg közvetlen utalás a Pink Floyd Money című számára.)

Az Omega tizenkettedik stúdióalbuma népszerű volt a közönség körében, annak is köszönhetően, hogy a Fekete pillangó a Magyar Rádió és Televízió műsorának (a számhoz videoklip is készült) állandó szereplője lett.

A június 30-án megjelent Omega CD füzetében egy különleges fotósorozat néhány darabja is helyet kapott. Ezek A Föld árnyékos oldalán borítójának alternatív változatai, amelyeket az album dizájnjáért felelős Hegedüs György bocsátott a kiadó rendelkezésére. Ő a grafikus Pálfi Györggyel kísérletezett, mielőtt kialakult a végleges koncepció.