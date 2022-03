Mindkét szakági vezetőedző elégedetten nyilatkozott azután, hogy a női és férfi párbajtőrözők budapesti Grand Prix-viadalán komoly szerepet játszottak a hazai vívók, Kun Anna és Nagy Dávid pedig ezüstérmet nyert.



"Jó érzés, hogy tízen felkerültek a 64-es direkt kieséses táblára, és ott lehettek a második napi küzdelmekben" - mondta az MTI-nek Dancsházy-Nagy Tamás, a férfi párbajtőrözők vezetője, hozzátéve, hogy a táblán is tartották magukat a magyarok, az első fordulóban csupán egy vívó esett ki, Keszthelyi Zsombor, aki néhány napja Újvidéken junior Európa-bajnok lett, és rövid idő alatt többször is bizonyítania kellett. "A sok terheléstől, megerőltetéstől ő kézproblémával is bajlódott, neki most az a legfontosabb, hogy felkészüljön a junior világbajnokságra" - folytatta a vezetőedző, aki szerint a mostani eredmény jó visszajelzés az egész szakágnak arra vonatkozóan, hogy helyes úton járnak. Mint mondta, a közelmúltban mennyiségben és minőségben is változtattak az edzésmunkán, és ennek már jelentkeznek az eredményei.



"A válogatottak heti négy keretedzésen vesznek részt, így van lehetőség az apróbb részletekre, a fizikai munkára is figyelni. Igaz, a megemelt közös edzésszám a kluboktól vonja el a versenyzőket, de nagyon közel van már az olimpia, és párbajtőrben hatalmas és nagyon erős a mezőny, tartani kell a lépést a világgal. Most is 273 induló volt, pedig a háborús helyzet miatt meghatározó vívók is hiányoztak" - magyarázta a szakvezető.



Dancsházy-Nagy Tamás a tíz főtáblás hazai vívó közül kiemelte a nyolc közé jutott két versenyzőt, Koch Mátét és a végül ezüstérmes Nagy Dávidot. Véleménye szerint Koch már régóta adós volt a nagy eredménnyel, régen volt világkupa-döntője, azaz nyolc közé jutása, Nagy Dávidról pedig azt mondta, hogy az elmúlt időszakban nem a saját elvárásai szerint szerepelt, most végre átszakadt nála a gát, és remek vívással lett ezüstérmes. A vártnál korábban búcsúzó olimpiai ezüstérmes, világbajnok Siklósi Gergely kapcsán megjegyezte: míg február közepén, amikor a szocsi világkupán bronzérmes lett, nagyon összeállt nála a kép, most sok apró dolog hátráltatta.



"Az olimpiai kvalifikáció miatt számunkra a csapat a fontos, nem állunk túl jól a világranglistán. Párizsban és Heidenheimben fontos világkupa vár ránk, egyéni és csapatversennyel" - hangsúlyozta Dancsházy-Nagy Tamás az áprilisi és májusi viadalra utalva.



"Kun Anna ezüstérmének nagyon örülök. Anna ügyes vívó, de ez volt az első olyan helyezése, amely érmet ért, ráadásul hazai környezetben" - mondta elégedetten a női válogatott vezetőedzője, majd hozzátette, ez a siker azért is fontos, mert a csapattársaknak is mintát, erőt ad, és jó lenne, ha Anna folyamatosan tudná hozni a vk-döntőket."



A női szakágat február elseje óta irányító Somfai Péter arról is beszélt, hogy az olimpiai bajnok Szász-Kovács Emese visszavonulása után űr maradt, de ezt az űrt a mostani generáció betöltheti. Kun Anna mellett a verseny előtti junior Európa-bajnokságon ezüstérmes Muhari Eszter számít még alapembernek, és a szakvezető szerint ha ők jól vívnak, megfelelő társakkal erős csapatot alkothatnak a fiatalok.



Véleménye szerint a kadettekkel és a juniorokkal is jó szakemberek foglalkoznak, ezért hamarosan jelentkezhet az elvégzett munka eredménye.



Elmondta, hogy a következő, kolumbiai versenyre nem utazik el csapat - esetleg Kun Anna egyedül, ha szeretne és van esélye a jó világranglistás helyezésre -, helyette edzenek a lányok. A május közepi dubaji világkupán viszont már azt a csapatot szeretné pástra küldeni Somfai Péter, amelyik az Európa-és világbajnokságon is képviseli majd a magyar színeket.

Forrás: MTI

Borítókép: Kun Anna (j) és az olasz Alberta Santucco a WestEnd párbajtőr Grand Prix verseny döntőjében a budapesti BOK Csarnokban 2022. március 6-án.