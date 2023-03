A háromszoros olimpiai bajnok vívó georgiai, kazah, amerikai ellenfélen keresztül jutott el – különösebb megerőltetés nélkül – a negyeddöntőig, ahol a 16 között Iliász Nikolászt búcsúztató egyiptomi Ziad Elszisszivel csapott össze. Az elején könnyedén adta a tusokat, de 4-1 után az egyiptomi egyenlített. Aztán Szilágyi 8-4-re megint elhúzott, az egyperces pihenőt követően pedig Elszisszi 12-11-nél tudott a legközelebb férkőzni a magyar kardozóhoz. Onnantól viszont Szilágyi adott tusokat.

Az elődöntőben Gu Bon Gillel csapott össze, és magas színvonalú asszóban győzte le hat tus különbséggel a dél-koreai válogatottal kétszeres olimpiai, négyszeres világbajnok ellenfelét.

A tavaly nyáron az egyéni világbajnoki aranyérmet is begyűjtő magyar vívó a döntőben az elmúlt évben Európa-bajnok Sandro Bazadzéval mérkőzött. Jobban kezdett a világranglista georgiai éllovasa, aki 8-4-re vezetett, amikor az egyperces szünet következett. A folytatásnál piros lapot, ezzel büntetőpontot kapott Bazadze, mivel korábban sárga lapot érően „rajta” előtt indult, ezúttal pedig akció közben elfordult, mert azt hitte, volt találat. A számára kedvezőtlen akció ugyanakkor nem zavarta meg, 11-5-re elhúzott, majd 14-10-nél egészen közel került a győzelemhez. Szilágyi azonban képes volt összeszedni magát, tusról tusra jött fel, a teljesen megtelt lelátóról többször is felhangzott az „Áron, Áron” buzdítás, végül összejött az egyenlítés, majd a győzelmet érő tust is a magyar vívó adta.

A döntőben minden volt, mint a búcsúban

– mondta közvetlenül az utolsó asszója után a közönségnek.

Sandro elképesztően gyors volt az első félidőben, erre kellett megtalálnom a megfelelő választ.

Úgy fogalmazott, hogy különösen a szünet után adott neki erőt a biztatás, az egyperces pihenőben arra gondolt, hogy ha már ennyien kijöttek neki szurkolni, nem hagyhatja cserben őket.

Próbáltam összeszedni magam, mert fáradt is voltam

– tette hozzá.