A versenyzők két táv közül választhattak, a rövidebb 1,5 kilométeres útvonalat elsősorban családok teljesítették, a gyakorlottabb futók pedig az 5 kilométeres távon bizonyíthattak.

Az útvonalakon olyan helyekre is eljuthattak a résztvevők, ahová egyébként belépőjeggyel nincs lehetőségük: lemehettek a kispadokhoz, a pálya szélére, majd onnan fel a Puskás Arénának a legmagasabb bejárható pontjára, amely egy közel egy kilométeres kör.

A rajt pillanatában LED-artisták látványos előadással engedték útjára a tömeget. Az útvonalon több érdekességgel is találkozhattak a futók, az esemény teljes időtartama alatt pedig Metzker Viki sztár DJ gondoskodott a hangulatról. A futás mellett egyéb programokkal is készültek a szervezők: volt teqball, reflexpálya és reflexfal, valamint az érdeklődők közelebbről is megismerkedhettek a Sportoló Nemzet Programmal.

A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága a Nemzeti Sportügynökség közreműködésével indította el a Sportoló Nemzet Programot, amelynek célja a lakosság sportaktivitásának növelése. Nem kampányszerűen, hanem életvitelszerűen, egy egész életen át, rendszeresen és szervezett keretek között. A Sportoló Nemzet Program alapvetése, hogy nem az emberek sportolással kapcsolatos gondolkodását kell megváltoztatni, hanem olyan körülményeket és lehetőségeket kell biztosítani, hogy a mozgás könnyen beilleszthető legyen a mindennapi életvitelbe, a komfortzónán belülre kerüljön - azaz legyen az élet természetes része. A program mottója: "Sport egy életen át!"