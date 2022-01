Heti celebmustránkba az Exatlon Hungary versenyzője, a kick-box-világbajnok Rákóczi Renáta, a népszerű modell testvérpár, Oczella Eszter és Oczella Krisztina, egy korábbi exatlonos versenyző, a snowboard Európa-bajnok Gyarmati Panka, valamint Farkas Franciska színésznő kerültek be. Nézzük is, mi történt velük az elmúlt napokban.

A hatvani amazon őszinte vallomása

Reni Ujvári Izabellával beszélte meg érzéseit, Szandival és a versennyel kapcsolatban. Mint elmondta, az előző versenyben is nagy kihívás volt csapattárssal párbajozni a medálokért, ha tehette kerülte is az ilyen alkalmakat. Azonban most más érzések kavarogtak benne.

Miközben pedig rendszeresen szerepel az Exatlonban és teljesíti a nehezebbnél nehezebb feladatokat, a Facebook-oldaláról sem feledkezik meg.

Az elmaradhatatlan napi edzés

Az egri születésű modell, Oczella Eszter rendszeresen frissíti Instagram-oldalát, gyakran oszt meg olyan tartalmakat, amelyek az edzőteremben készültek. Egyik legutóbbi bejegyzésében a rendszeres sportolásra, a helyes időbeosztásra és a kitartás fontosságára hívja fel a figyelmet.

Élvezzük a telet, amíg lehet

Eszter testvére, Oczella Krisztina nagy híve a téli sportoknak. Az egyik legutóbbi Instagram-bejegyzésében is gyönyörű téli környezetben pózol.

Íme Panka snowboard-pótlékja

Az ugyancsak egri születésű, snowboard Európa-bajnok Gyarmati Panka is elkötelezett híve a sportos, egészséges életmódnak. Az Instagramon nemrég egy videót osztott meg, amint éppen egyik kedvenc szenvedélyének.

Franciska előadása

A gyönyörű gyöngyösi színésznő, Farkas Franciska pedig az egyik közelgő előadására hívta fel a figyelmet az Instagramon.