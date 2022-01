Madár sosem pihen. Az olimpiai bronzérmes, világ- és kétszeres Európa-bajnok, profiként a félnehéz- és a cirkálósúly korábbi klasszisa jelenleg is egyetemre jár. Tanulmányaiban plusz nehézséget jelentett, hogy a digitális oktatás őt is érintette, sőt, olykor 15 éves Viktor fiával a laptopért is meg kellett küzdenie – írja a Bors.

Amint a lap írja, Erdei Zsoltnak három gyereke van: Viktor 15 éves, Gréti 7, Vilmos pedig 4 éves. Gréti szeptemberben kezdte az első osztályt, Vilmos még kicsi, de Viktort már érintette a koronavírus-járvány miatt bevezetett online oktatás.

A digitális oktatás szerintem nem csak a gyerekeknek nehéz, hanem a szülőnek is egy plusz feladat, hiszen ott kell lenni, be kell jelentkezni, és szinte mindenben segíteni kell a gyereket. Viktor már nagy, de igazi kamasz. Az ő bejelentkezései néha elmaradtak, ezért nálunk tényleg szerencsés, ha ott vagyunk a gyerek mellett az oktatás alatt is – mesélte Erdei Zsolt az elmúlt időszakuk kihívásáról.



Régebben kettő laptop volt az Erdei családban, de egy elromlott, így tényleg egy darab gépen kellett osztozniuk. Bár próbáltak áthidaló megoldást találni, egyre égetőbb lett, hogy egy második laptopot is beszerezzenek, amit később meg is tettek.

Volt, hogy a fiam próbált telefonnal is kapcsolódni az órájára, de ez nem volt az igazi. Látva ezt, inkább lemondtam a gépről, hiszen fontosabb volt, hogy neki minden feltétel adott legyen a tanulásához. De olyan is van, hogy egész nap nekem kell a gép, én is használom a tanulmányaimhoz, hiszen amikor egész napos zoomos edzőtovábbképzés van, akkor nem tudok mit tenni, ott kell lennem a képernyő előtt. Nagyon sok órára nekem is digitálisan kell/kellett bejelentkeznem, így be kellett látnom, hogy szükségünk van egy új laptopra – mondta a Borsnak a világbajnok bokszoló.