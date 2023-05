A hatvani Tündérszép, Balázs Lili hamarosan Koszovóban képviseli hazánkat a Miss Freedom Of The World nemzetközi szépségversenyen.

Mint kiderült, a gyönyörű lány Szonja Dudik ruhában lép a nagyközönség elé. A divattervező célja a ruhái elkészítésekor az, hogy a viselője abban királynőnek érezze magát. Megmutassa a báját, nőies vonalait, és fantasztikus kisugárzást, önbizalmat adjon neki. Az alábbi videót elnézve Lilinek nem lesz nehéz dolga e téren.

A gyönyörű hatvani lány legutóbbi Instagram-posztjában arról ír, hogy nagyon büszke arra, hogy ő képviselheti hazánkat.

Lili egyébként 2022-ben megkapta a Miss Model of Szonja Dudik címet, idén pedig a Miss World Tourism Hungary és a Miss Freedom Of The World nemzetközi szépségverseny koronájának elnyeréséért küzd. Utóbbinak fontosabb állomásairól a közösségi médiában is beszámoltak a szervezők: