Mint Bunyós Pityu Norbinak írott levelében fogalmaz: komoly erdőgazdaként immáron szeretne komolyan bekapcsolódni Kiss Norbi évekkel ezelőtt meghirdetett kápolnai faültetési, természet és állatvédelmi programjába, csak míg Norbi Európa bajnoki futamgyőzelmei után ültet egy-egy fát, Pityu egyelőre nem tudja mi tévő legyen.

Ahogy portálunknak is fogalmaz:

– Tisztában vagyok azzal, hogy valami jeles számhoz kellene kötni a Macskaárvaház közösségi erdőjében elültetett fák számát, hiszen annak van üzenet és reklámértéke, csak nem tudom pontosan mihez is kössem. Gondoltam arra, hogy én is a győztes bokszmecccseim számának megfelelő darab fát ültetek, de annyi egész Kápolnán nem férne el, még akkor sem, ha csak a kiütéses győzelmeket számolom, mert még abból is sok száz - meséli mosolyogva, és hozzátéve: azt meg nem szeretné, ha az az olimpiai részvételeivel azonos darab fát ültetne, hiszen "csak egyetlen egyszer, a Barcelonai Olimpián vívtam ki a részvétel lehetőségét, igaz, nehézsúlyú magyar ökölvívó sajnos azóta sem járt olimpián – fogalmazott.

– Van még egy szám, amire nagyon büszke vagyok, ez pedig nem más, mint a 8, vagyis a nyolcadik helyem, amit a nehézsúlyú bokszolók világ ranglistáján kaptam a nemzetközi szakértőktől, de ennél azért több fával szeretném gyarapítani a Macskarvaházat – fogalmaz.

Bunyós Pityu ezért úgy döntött: mivel idén 60 éves, hatvan darab, méhecskebarát fával, és ráadásként, ugyanennyi madárbarát cserjével ajándékozza meg Kiss Norbi Kápolnai Macskaárvaház, hiszen Norbival együtt ő is azt vallja: aki fát ültet, állatot ment.

– A környezetem szerint annyira jól tartom magam, hogy a koromból nyugodtan letagadhatnék - legalább egy évet, de természetesen hamarosan érkezik a hatvan darab fa – ígéri.