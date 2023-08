Portálunkon is hírt adtunk arról, hogy a szövetségi edzőként dr. Sike József vezette magyar leány válogatott nyerte a törökországi Manisában rendezett U17-es Európa-bajnokságot.

A lányok sikeréhez a domoszlói Road zenekar is gratulált, külön kiemelve, hogy a csapat tagjai között több rajongót is üdvözölhetnek.

– Gratulálunk az EB aranyérmes U17-es leány vízilabda válogatottunknak! Külön öröm számunkra, hogy a bajnokcsapat tagjai között bájos rajongóinkat is üdvözölhetjük! Büszkék vagyunk rátok! – írták Facebook-oldalukon.