Néhány hete derült ki, hogy Krausz Gábor is tánccipőt húz a TV2-n látható Dancing with the Stars következő, immár negyedik évadában, de nem ez az egyetlen új kihívás, ami megtalálta a sztárséfet - adta hírül a Bors.

Mint írják, ő lesz ugyanis a Hilaris Hotels elnevezésű, vadonatúj szállodalánc executive séfje, ami azt jelenti, az ő feladata lesz, hogy kidolgozza a szállodalánc új gasztronómiai koncepcióját.

Hétfőn arról számolt be a Turizmus.com, hogy a Peter’s Consulting saját üzemeltetésben lévő prémium szállodáit önálló márkanév alatt, Hilaris Hotels néven szállodalánccá alakítja. Több osztrák ház mellett idetartozik a LifeStyle Hotel Mátra is. Kiemelték, a muraui Relax Resort Kreischberg, az Alpenblick Kreischberg és Waldschlössl hotelek, a felújítás alatt álló Seppenwirt hotel és rendezvényház, valamint a Mátrában található LifeStyle Hotel Mátra az induló brand első tagjai.

Korábban portálunkon is megírtuk, hogy a mátraházai szállodát nyáron vásárolta meg a cég a BDPST Grouptól, amely átpozicionálta portfólióját és a luxus szegmenst célozta meg.