Oczella Krisztina az egri születésű modell most öt, bárki számára könnyen elkészíthető reggelit hozott az Instagram-oldalán. Van itt buggyantott tojás, rizskása, túrópalacsinta és még céklahumusz is. A szuper ötletekhez még képeket is töltött fel, amik a posztban láthatóak.

Ha már a nap első étkezése is egy egészséges, teljes értékű étel, akkor a nap további részében is sokkal nagyobb valószínűséggel fogsz egészséges alternatívákat választani, hiszen a szervezeted megkapja a kellő tápanyagokat, csökken a nassolási vágy, a magas rost és fehérje biztosítja a teltségérzetet, a szénhidrát pedig energiával lát el a következő étkezésig! Én édes reggeli párti vagyok, ti melyiket választanátok ezek közül? – írta a modell az Instagram posztjában.