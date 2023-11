Külföldön és belföldön is rekord nézőszámot produkált Azahriah. Itthon a Puskás Arénát tölti meg háromszor, s európai turnéjára is minden jegy elkelt. Zenésztársai elismeréssel nyilatkoztak erről a példa nélküli teljesítményről, de Kovács Kati aggodalmának is hangot adott, számolt be a Story nyomán a Metropol.

„Ha elfogad tőlem egy szakmai tanácsot, akkor annyit javasolnék neki, hogy nagyon vigyázzon magára.” – fogalmazott a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, aki szerint a fiatal énekes a tripla Arénával örökre beírja magát a zenei élet történelemkönyvébe. Ám ahhoz, hogy mindhárom napot tisztességesen végigcsinálja, nagyon vigyáznia kell a hangjára, különben már a második nap be fog rekedni, a harmadikon pedig végtelenül fog fájni neki - nyilatkozta az énekesnő.