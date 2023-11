Az Istagramon lévő 124 ezres követőtábora már tűkön ülve várja a nagy napot, azonban Eszter egyik videós-bejegyzésében elmondta, akadt egy kis probléma. Kiderült, megfázásos betegséggel küzd és gyógyszert is kellett bevennie, amit egyébként kerülni szokott. Szerencsére nem egyedül kell megbírkóznia a nehézségekkel, szerelme, Baronits Gábor most is vele van és támogatja.

Pánikra tehát semmi ok, Eszter az elmúlt hónapokban kőkeményen készült a versenyre, így bombaformában van.

Az egri fitnesszmodell azt is megmutatta a rajongóknak, hogyan vette át a sorszámát és írta alá a rendezvény plakátját az érkezést követő napokban.

Ezen felül Maureen Blanquisco-val is összefutott már, a poszt alatt pedig egy MMA harcos szurkoló kommentje is felfedezhető, aki nem más mint a siroki kölyök, Borics Ádám.

– Hajrá! - írta tömören, lényegretörően az MMA harcos Eszternek.