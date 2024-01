A közmédiának fontos a magyar nyelv védelme, küzdenek azért, megmaradjon ebben a jelenlegi csodálatos szépségében, ezért is alapították meg a Montágh Testületet – írta meg a Magyar Nemzet. A Duna Televízió Család-barát című műsorában Kautzky Armand beszélt egyebek mellett a testületről, és a gyermek szóról, amelyet az Év szavának választottak meg 2023-ban.

A műsorban az egri születésű színművész visszaemlékezett, hogy 2020 óta minden esztendőben kiválasztják az év szavát, ez az első évben az együtt volt, 2021-ben pedig a család. Nem véletlenül, hiszen mint fogalmazott, ezekben a szavakban, összetömörített filozófiákban, életérzésekben olyan gondolatokat szeretnének megfogalmazni, amivel a legnagyobb problémánk van jelenleg, és az is a céljuk, hogy az adott évben a figyelem középpontjába kerüljenek. Ezért is esett a járvány alatt az említett két kifejezésre a választásuk, hiszen sokat maradtak egyedül és éltek elszigetelve. 2022-ben pedig a béke lett az év szava, amelynek okát magyarázni sem kell és idén is sajnos éppen úgy aktuális lenne.

Kautzky Armand kifejtette: idén a gyermek szóra esett a választásuk, amelyre sosem lehet elegendő figyelmet fordítani, viszont amellett, hogy árad belőle a derű, a gyengédség, a szeretet és a a játékosság, számára szülőként némi szorongás is társul hozzá.

– A gyermek a jövőbe vetett bizalom záloga, éppen ezért felelősséggel tartozunk érte: rajtunk múlik, milyen világot hagyunk az utódainknak. Ugyanakkor egy sokrétű szó, amely fontos és múlhatatlan tulajdonságokat jelképez, például a tisztaságot, az őszinteséget, az ártatlanságot vagy a játékosságot. A testület küldetését szem előtt tartva azt is kifejezi, hogy úgy vigyázzunk anyanyelvünkre, mint ahogyan egy édesanya őrzi szeretve, féltve és óvva a gyermekét – mondta el a színművész.