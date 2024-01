Korábban portálunkon is hírt adtunk arról, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodavezetője, a korábbi Exatlon-játékos Kővári Viktor megkérte szerelmének, Halász Viviennek a kezét. Viktor meseszerű helyszínt választott a nagy pillanathoz, az Instagram helymegjelöléséből ugyanis az derült ki, hogy a lánykérésre a Tokióban található Disney Sea vidámparkban került sor.

A pár most a Tények Plusznak mesélt az eljegyzésről, és elárulták azt is, mikor lesz a nagy nap. A riportból egyebek mellett kiderült, hogy kőkemény időszakon vannak túl, Vivi most őszintén beszél a traumákról, az elmúlt évéről, ami a boldogság mellett bőven rejtett magában fájdalmakat is. Elveszítette az apukáját és a nagymamáját is.