Gáspár Zsolti közelgő esküvője szítja a kedélyeket, illetve az, hogy a fiatalabb Gáspár rajongói Győzikét zaklatják az ügyben, hogy bejuthassanak a sztárokkal teletűzdelt lagziba, írja a borsonline.hu.

A napokban a Bors hasábjain jelentette be Gáspár Zsolti, hogy újra feleségül veszi a kedvesét, Rácz Judit Filoménát, akit ugyan elvett már egyszer, 1996-ban, de időközben elváltak. A páros azonban hamar rájött, hogy képtelenek egymás nélkül élni, így élettársi viszonyban maradtak egészen mostanáig, májusban újra megerősítik az esküjüket.

A fivérek között testvérháború dúlt.

– Zsolti és Győző igencsak rossz viszonyban voltak az elmúlt években. Hogy a két fivér pontosan min veszett össze, azt szinte lehetetlen kibogozni, de az általuk korábban adott nyilatkozatok tanúsága szerint szakmai féltékenység húzódhat meg a háttérben. A két testvér között volt minden, ami egy brazil szappanoperában is előfordulhat: gyújtogatás, üzengetés, dulakodás, rossz szomszédi viszony. A háborúskodásnak aztán egyik napról a másikra vége szakadt, feltételezhetően azért, mert egyszerűen elfáradtak benne a felek. A két fivér egy pár hónapja kizárólag a saját dolgával foglalkozik, abba maradtak az üzengetések, és bár nem borultak egymás keblére azóta sem, legalább már nem bántják egymást – olvasható a Bors oldalán.

Most azonban a Mátrában szervezett lagzi miatt újra gerjedni látszik közöttük a feszültség.

Zsolti gazda az elmúlt napokban újra az újságok címlapjain szerepelt, ennek oka, hogy világraszóló lagzira készül. Győzike öccse tényleg nem aprózza el, 600 fős bulit tervez, olyan sztárvendégekkel, akik csak kivételes alkalmak során, illetve nagyon komoly összegért vállalnak esküvői fellépést, részletezték.

– Annyi vendég lesz, mint égen a csillag, ezért is gondoltam, hogy Mátraverebélyen tartom majd és igazi farmos buli lesz, rengeteg VIP vendéggel. Nagyon szeretném, ha eljönne és fellépne a bulin Nótár Mary, Kis Grófo, Charlie és Presser Gábor is, és meghívtuk Dr Albant is – nyilatkozta Gáspár Zsolti a Borsnak.

Ahogy azt a Bors megírta, a buli szervezésében nem vesz részt Gáspár Győző, neki ugyanis bőven elég - vagy inkább sok -, hogy családostól meg vannak hívva. A pletykák szerint eleve idegesíti, hogy ezen a májusi napon nem ők lesznek a főszereplők, csak statiszták lehetnek, ami lássuk be, nem Bea asszony, Győzike, Virág és Evelin asztala. Ők rivaldafényhez vannak szokva, amit most elvettek tőlük. Ha pedig ez nem lenne elég, Győzike idegeit még Zsolti rajongói is rágják azzal, hogy különféle üzenetekkel terhelik. A napokban például olyan kérés érkezett hozzá SMS-ben, melyben egy vadidegen ember arra kéri, hogy segítsen neki családostól bejutni a hiper-szuper lagziba, mert imádják a fellépőket.