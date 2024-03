Fergeteges dupla koncerttel nyitotta meg 20. születésnapi turnéját a Road Egerben, a Broadway Monkey-ban. Az Akusztik&Metál felállást a rajongók utoljára öt évvel ezelőtt, a zenekar 15. születésnapján hallhatták. Most, a jubileumi évben a fiúk újra elővették ezt a dupla fonalat, kicsit felújították és újra színpadra rakták. A koncert előtt Molnár Mátéval, a Road énekesével és Tóth Tamással, a dobossal beszélgettünk.

ROAD zenekar - barlól jobbra a zenekar tagjai: Tóth Tamás, Golyán B. Zsolt "Goya", Kádár Imre és Molnár Máté

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Kimondani is furcsa és nehéz, hogy eltelt húsz év az életünkben, rengeteg emlékünk, élményünk és kalandunk van, jók és rosszak is. Igazából az idő múlásával a rosszak megszépülnek időközben, a jók pedig egyre inkább felerősödnek, de erről évekig, legalább húsz évig tudnánk mesélni. Nagyon fura ebbe belegondolni, hiszen húsz év nagyon sok idő és ezalatt végig aktívan a pályán voltunk és csak előre tekintettünk, szóval még csak most kezdjük el ízlelgetni mi is azt, hogy mit is jelent ez számunkra – kezdett mesélni a zenekar érzéseiről az énekes, Molnár Máté.

A fiúk mögött hosszú út áll, ennek ellenére ugyanolyan lendülettel, szeretettel és beleéléssel állnak ma is színpadra, mint húsz évvel ezelőtt, amikor elkezdtek zenélni. Sem a zene, sem az előadás iránti fellángolásuk nem csappant az évek alatt, ehhez azonban sok apró részlet kellett.

– Egy kicsit az a titkunk, hogy mindig meg tudunk újulni, például nem rég újultunk meg a dobosunkkal, Tomival is - mondta Molnár Máté, majd Tóth Tamás, a dobos így folytatta: Lassan három éve csatlakoztam a zenekarhoz, igyekszem én is új színt hozni a mindennapjainkba és a munkába. Az együtt dolgozásunkhoz az is kellett, hogy megismerjük egymást emberileg is és összeszokjunk, mint egy család, hiszen csak akkor tudunk jól együtt dolgozni, ha jóban is vagyunk. Ez szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy a zenekar mindig a legjobbat tudja nyújtani a közönségnek – árulta el érzéseit Tóth Tamás, aki utólag, azaz három évvel ezelőtt csatlakozott a Road zenekarhoz.