Mint arról korábban már beszámoltunk, idén ötödjére indította útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre továbbra is jelentkezhetnek a Heves vármegyében élő, itt született vagy itt tanuló, 18. életévüket betöltött hölgyek. Érdemes nevezni a versenyre, hiszen az értékes nyeremények mellett hírnév is várja a résztvevőket.

Szintén írtunk már arról, hogy a legutóbbi Heves vármegyei nyertes, Balázs Lili a Tündérszépeknek is köszönhetően szebbnél szebb helyeken járt az elmúlt hónapokban, ellátogatott Malajziába, Dubajba és Albániába, és több rangos szépségversenyen is megmérettette magát. Mindezek mellett élete nagy álmát is valóra váltotta, hiszen saját szépségszalont nyitott. A hatvani születésű szépség is arra buzdítja a lányokat, hogy mielőbb jelentkezzenek a Tündérszépekre, hiszen életük nagy lehetősége lehet a szépségverseny.

– Már javában tart a jelentkezés az idei Tündérszépek-szépségversenyre. Ha ki szeretnétek próbálni magatokat egy ilyen versenyen, akkor itt a lehetőség. Jelentkezzetek most! – fogalmazott videoüzenetben a bájos Lili.