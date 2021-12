Átadták szerdán délelőtt az Emerson új gyártócsarnokát Egerben. Az ünnepségen Gödri István, az Emerson Automation FCP Kft. ügyvezető igazgatója kifejtette, régóta készültek a beruházásra és köszönik, hogy az Emerson Egert választotta a fejlesztés helyszínéül. Termelésük kétszeresére nő, s az egri lesz a cégcsoport egyik legnagyobb fluidtechnológiai és pneumatikai gyára. Létszámuk kétszáz dolgozóval bővül, képzett mérnökök, gépkezelők, raktári dolgozók csatlakoznak hozzájuk. Megköszönte a tulajdonosoknak, hogy fölismerték az egri bővítés előnyeit, az önkormányzatnak, hogy az engedélyezési folyamatban lehetővé tették az építkezést, s a tervezőnek és a kivitelezőnek is, hogy határidőre elkészült a beruházás, illetve kollégáinak, hogy részt vettek a projektben, rendkívüli munkát végeztek.

Vargha Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium polgári hírszerzésért felelős államtitkára méltatta az Amerikai Egyesült Államokat, hiszen az ottani vállalatok a rendszerváltás óta meghatározó tényezői a magyar gazdaságnak. Az 1990-es években a második legnagyobb befektetőnek számítottak hazánkban a német cégek után, s ma is a legnagyobb kereskedelmi partnereink az Európai Unión kívüli országok közül. Mint mondta, 1700 amerikai vállalat 106 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Tavaly 5,9 milliárd dollár volt a két ország közti kereskedelmi forgalom, ami 68 százalékkal haladta meg a 2010-eset. A kétoldalú kereskedelmi áruforgalom értéke 23,8 százalékos növekedést mutat a koronavírus-járványt megelőző 2019-eshez képest. Hozzátette, az eddigi amerikai tőkebefektetések értéke 7,4 milliárd dollár Magyarországon. Jelenleg 88 amerikai befektetési projekt zajlik a HIPA részvételével, ezek értéke 1,4 milliárd dollár és 15 ezer 470 új munkahelyet teremtenek.

Jérome Thomas, az Emerson fluid technikai és pneumatika üzletágának európai operatív alelnöke szerint a beruházással az autóipart, az élelmiszer és italcsomagolást, az orvosi berendezések gyártását is kiszolgálják. A 14,7 millió dolláros beruházással 10,5 ezer négyzetméteres hasznos területű csarnok készült, amely szerepet játszik a gyártásban, a fejlesztésben is. Eger mellett szóltak a versenyképes költségű gyártás, a jó szállítási lehetőségek és a tapasztalt dolgozók. Mint mondta, modern munkahelyi, befogadó kultúrát építenek, ahol a nők és férfiak is boldogulhatnak, sikeresek lehetnek. Tavaly a Covid járvány ellenére a meglévő 525 alkalmazott mellé 140 munkatársat vettek föl, mérnököt, gépkezelőt, anyaggazdálkodót, ezzel a harmadik legnagyobb munkaadók Egerben. A munkatársaik egy egészségesebb, biztonságosabb, intelligensebb, fenntarthatóbb világért dolgoznak, húzta alá.

Önerőből ruházott be az Emerson

Gödri István a 4,5 milliárd forintos, teljesen önerős beruházásról elmondta, több mint kétszáz embernek teremtenek munkát, és Egerbe hozták a hengerfejlesztés kompetencia központját. Az elmúlt másfél évben több mint száznegyven embert vettek föl, jövőre 60-70-nel bővülhet a létszám, most 670-en vannak. Az egri üzem főleg a henger- és haszongépjármű gyártásban van az élvonalban, de szelepeket is készítenek. Van igény a termékeikre a haszonjármű gyártásban, az élelmiszer- és a gyógyszeriparban is, rendeléseik különösen megnőttek a magas igények miatt a járvány első két hullámában. A beruházásra évek óta készültek, dolgozóikat képzik, fiatalokat is vesznek föl és fölhozzák őket a megfelelő színvonalra.