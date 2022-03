A hazai termelők képesek kielégíteni a megnövekvő igényeket is – közölte az Agroinform. A takarmány-, energia- és munkaerőköltségek megugrása miatt rövidebb távon, a ketreces technológia esetleges tiltása miatt pedig hosszabb távon is jelentősebb áremelkedésre lehet számítani. A tavalyi utolsó negyedévben a tojáságazatban a takarmányok ára közel negyven százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Eközben a gazdák a tojást csak 16 százalékkal magasabb termelői áron tudták értékesíteni a 2020 végihez képest. A megugró energia- és munkaerő költségek is rontották az ágazat jövedelmezőségét. Így 2022 elejére az ágazatban működő 550 gazdaság jelentős része már önköltségi szint közelében vagy az alatt működött. Legalább 40 forintos termelői ár tudná biztosítani a stabilitást az elemzések szerint.

Egy, a neve elhallgatást kérő Heves megyei kistermelő néhány hónapja hagyott fel ezzel az ágazattal. Elmondta, három éven át sikeresen működtette a vállalkozását, és nemrég próbálta meg azt újraindítani néhány hónapnyi kihagyás után, de nem járt szerencsével. – Főleg vidéken, ahol magam is tevékenykedtem, a kistermelők nem tudják érvényesíteni a takarmány árát a tojáséban. A termény ára jelentősen megnőtt, emellett az energiaárak és a munkabérek is emelkedtek, ezek mind indokolttá tették, hogy a tojás ára is magasabb legyen – részletezte.

Szétnéztünk az áruházak polcain, ahol sokféle tojás létezik, így az árak is igen változóak. Átlagosan 40–45 forintért juthatunk hozzá. Ám a mélyalmos, extra sárga L-es méretű darabja például 73 forint, de az M-es biotojás már 78 forintba kerül. A GMO-mentes M-es tojást pedig 55 forintért vihetjük haza darabonként. A jobb minőséget ígérő, mélyalmos extra sárga tojásnál ingadoznak az árak, hiszen 59 forinttól 73 forintig terjed a skála.

– A háború kitörése miatt az ukrán tojásimport is akadozik. A csökkenő kínálat miatt a kereskedők hajlandóak megfizetni a termelők által igényelt negyvenforintos átlagos termelői árat – ezt már Molnár Györgyi, a Magyar Tojóhibrid-Tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének titkára nyilatkozta.

Hozzátette, ez az árszint biztosítani tudja a hazai gazdaságok megfelelő működését, garantálva a húsvéti kínálatát. A jelenleg is ötven forint feletti átlagos darabonkénti fogyasztói ár húsvétig várhatóan 55 forint körüli értékre kúszhat fel a becslések szerint.