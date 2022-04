Elindultak a következő uniós költségvetési ciklus pályázatai, lassan befejeződnek a 2013–2020 közötti Széchenyi 2020 program projektjei, noha még ebben is ítéltek oda forrásokat idén. A felzárkózásban segítő kohéziós alapból, amelyben nincsenek benne a vidékfejlesztési támogatások, összesen 10 ezer 855 milliárd forint kifizetésére vállalt kötelezettséget az Európai Unió és a magyar állam, azaz minden magyarra 1 millió 97 ezer forint jut.

Közel egymillió forint jut minden Heves megyei polgárra

Heves megyében 2271 pályázatot bíráltak el pozitívan, voltak ezek között néhány százezer forint értékűek, de több tízmilliárdosak is, utóbbiak közé nagy útépítések, vízügyi munkák és vasúti tervezési munkák is tartoztak. Névleg majdnem 353 milliárd forint érkezhetett volna Heves megyébe – ennyi alkalommal projekthelyszín valamely megyei település – a valóságban azonban ennél jóval kevesebb pénz jött, hiszen több pályázat is a megyén kívül, akár az ország több pontján valósult meg.

Néhány esetben rendelkezésre állnak adatok a megyei részt illetően – például a 21-es út négysávúsításáról, vagy vízügyi beruházásról –, sok esetben azonban nincs adat. Akár hetvenmilliárd forintra (de kevesebbre vagy nagyobb értékre is) tehető annak a munkának az értéke, ami nem itt valósul meg, így 282,4 milliárd forinttal számoltunk. A nagyobb szám alapján 1 millió 183 ezer uniós és hazai forint jutna minden egyes megyei polgárra, a kisebb viszont csak 946 ezer 700 forintot feltételez.

Ahol a legtöbb jut

Az egyes települések között nagy a különbség, ami több tényezőtől is függött: volt-e helyben megvalósítandó ötlet, volt-e szervezet, amely oda tömbösített nagy projekteket, illetve a pályázatokat elbírálókon is múlt a siker. Például minden kiskörei lakosra 16,864 millió forint jutna, ha ott valósulna meg (de van pályázat, amely országszerte fog, más a Tisza vízgyűjtőjén) a vízügy mind a 41 milliárd forintnyi fejlesztése, ha csak a negyedével számolunk, 5,586 millió forint jut a kisköreiekre.

Ezzel az egy főre jutó támogatásban a harmadikok lennének a megyében, megelőzi őket Kisfüzes (6,927 millió forint) és Demjén is (6,344 millió forint). Kisfüzesen két cég beruházásai, Demjénben egy cégcsoport pályázatai teszik ki az ott elnyert összegek 95 százalékát. Hasonló a helyzet a negyedik Terpesen (4,377 millió forint per fő), Mátraszentimrén (3,798 millió forint) pedig annyi a különbség, hogy ott tudományos célra nyertek el jelentős összegeket.

Volt ahol nem született nyertes pályázat

A lista másik végén Bükkszentmárton, Hevesaranyos, Mikófalva, Szúcs és Tarnaszentmária áll, ahol nem volt nyertes uniós pályázat. Igaz, ezen településeken is valósult meg program olyan pályázatok révén, amelyek több településre terjedtek ki.

Velük együtt 13 olyan község van a megyében, ahol az egy főre jutó Széchenyi 2020-as kohéziós támogatás nem éri el a százezer forintot. A nullások előtt áll Fedémes, Recsk, Mátraballa, Istenmezeje, Egerbakta, Atkár, Tarnaörs és Vécs, az egy főre jutó uniós és hazai pénz a fedémesiek 32 ezer forintjától a vécsiek 88,6 ezer forintjáig terjed.

A nagyberuházások jelentősen befolyásolják a járások közötti különbségeket

A Gyöngyösi járás 70,7 ezer lakójára egyenként 482,5 ezer forint jut a 457 nyertes projekt 34,1 milliárd forintja alapján. Itt egyébként egy országos egészségügyi beruházáscsomag 4,7 milliárd forintja torzítaná az adatot (azzal együtt 38,565 milliárd forint az elnyert összeg), de abból csak 263 forint maradt valójában Gyöngyösön. A Bélapátfalvi járás 92 nyertes pályázatára 5,715 milliárd forint jutott, ami átlagban 677,7 ezer forint fejenként. Bekölce 192,5 ezer forintjáról Mónosbél 2,27 millió forintjáig terjed a skála ott, ahol volt nyertes pályázat.

A következő a Hatvani járás 732,5 ezer forintja, ami persze lehet magasabb is. A 288 nyertes pályázat összértéke meghaladja a 60 milliárd forintot, ám ezek közül csak bő 36,8 milliárd forintra tehető az ott megvalósulók értéke (a 21-es út nógrádi szakaszainak felújítása, országos vasúttervezési program is Hatvan neve mellett szerepel). Itt a zagyvaszántóiak 125,4 ezer forintjától a nagykökényesiek 1,271 milliójáig sorakoznak a települési átlagok.

Városok és választókerületek - A városok között Kiskörét (becsült 5,586 millió forint) Eger követi 2,086 millió forinttal, majd Hatvan és Heves jönnek 1,217 milliós és 1,023 millió forintos egy főre jutó támogatással. Füzesabony 844 ezer forintja után Pétervására 807,6 ezer forintja következik, majd Verpelét (778 ezer), Lőrinci (717,7 ezer), Bélapátfalva (706,3 ezer), s Gyöngyös (562 ezer). A sort Gyöngyöspata zárja 361,3 ezer forinttal. Ha választókerületi bontásban nézzük meg az adatokat, akkor Heves 01 vezet 1,365 millió forintos átlaggal, 886 nyertes pályázat 139,7 milliárd forintjával, s csak itt haladja meg az országos átlagot az uniós pénz. Az egri térség után Heves 03 következik 628 projekttel és 79,1 milliárd forinttal, s fejenkénti 810,3 ezer forinttal. Végül Heves 02-nek 741 nyertes pályázat 60,9 milliárd forintja jutott, az egy főre eső támogatás pedig az egri fele, 636,8 ezer forint.

A Füzesabonyi járásban élő harmincezer emberre fejenként 764,2 ezer forint uniós támogatás és hazai társfinanszírozás jut. A 233 nyertes projekt teljes értéke 29,751 milliárd forint, ezek közt akad azonban egy hétmilliárdos füzesabonyi helyszínű pályázat, amelynek csak tizede maradt helyben. Az egy főre jutó támogatásban Mezőtárkány vezet 2,324 milliárd forinttal, amely a térségi szennyvízberuházás gesztora, így valójában a környékbeliek falvakban élőkre is nagyobb összeg jut, rájuk kevesebb. A sarudiak 1,352 milliós átlaga egy megyei útfelújításos projektnek köszönhető, 1,4 millió jutott a kápolnaiakra, 1,23 millió a kompoltiakra. A sor végén a mezőszemereiek állnak 135 ezer forinttal, a dormándiakra fejenként 139 ezer, a tófaluiakra 141 ezer forint jutott.

A BNPI szarvasmarhatelepét Szabó Zsolt (balról), Rónai Kálmánné igazgató és Nagy István agrárminiszter avatta fel

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap



A Pétervásárai járásban élő bő húszezer emberre fejenként 741,8 ezer forint uniós támogatást számoltunk. Tizenötmilliárd forintot kapott 174 térségbeli pályázat. Hat településen, a már említett Kisfüzesen és Terpesen kívül Sirokban, Erdőkövesden, Bükkszéken és Bodonyban volt átlag fölötti a támogatás összege, viszont itt található négy település azok közül, ahol még az ötvenezer forintot sem éri el az egy főre jutó támogatási összeg.

Csupán a Hevesi és az Egri járásban haladja meg a járási átlag az országos átlagot

Heves térségében 301 nyertes pályázatra 73,512 milliárd forintot ítélt meg az irányító hatóság, becslés alapján ebből 42,5 milliárd forint hasznosulhat a megye területén, azaz egy emberre 1,22 millió forint juthat. Kisköre mögött Tarnaméra következik 3,6 millió forinttal, majd Tarnaszentmiklós majdnem kétmillióval: az egyik a szennyvíz-beruházásnak, a másik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság állattartó telepének köszönhető. A sor végén Tarnaörs, Hevesvezekény és Tarnazsadány áll 79-143 ezer forinttal.



Az M25 a legnagyobb európai uniós társfinanszírozású beruházást jelentette Heves megyében a 2013–2020 közötti uniós költségvetési ciklusban

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Az Egri járás majdnem 84 ezer lakójára 726 nyertes uniós pályázat és 125,234 milliárd forint jut, ami majdnem másfél milliós fejenkénti átlagot jelent. Itt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kerecsendi központtal beadott ötmilliárd forintos pályázat húzná föl az összeget (a kerecsendiekre jutó átlagot is 281 ezer forintról 2,37 millióra tornászná föl). A pénz túlnyomó többségét, 107 milliárd forintot Egerhez számolják, de a 47,25 milliárd forinttal támogatott M25 valójában nem csak Egerhez kapcsolódik.