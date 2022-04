Az év elején az építőipari termelés öt-hat százalékos növekedését prognosztizálta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ), de az orosz–ukrán háború tükrében már stagnálásra számít – írta a Világgazdaság. Várakozásaik szerint idén az építőanyagok ára 25, a fuvarköltség 23, az építési törmelék elszállításának és lerakásának ára 22 százalékkal nő.

Az egri telephelyű Answer Bau Hungária Kft. magas- és mélyépítő anyagokkal egyaránt foglalkozik. Megtalálhatók náluk a falazó- és poranyagok, szárazépítési termékek, tetőfedő-, szigetelőanyagok, térkövek. Vevőkörük az egész megyét lefedi, vannak kivitelező partnereik a teljes északi régióban Budapesttől Debrecenig.

Az egri üzlet cégvezetője, Pál Balázs elmondta, valóban reális a fent említett áremelkedés, de a kereslet nemhogy csökken, de emelkedik is. A forgalom növekedését nemcsak az esetenként 25 százalékos áremelkedés jelenti, hanem mennyiségi növekedés is látszik. Ez szintén az országosan is jellemző öt-hat százalék körüli, év elején jósolt mérték.

Az árak szinte folyamatosan emelkednek, de a kereslet is nő.

Folyton egyeztetek a gyártókkal, beszállítókkal, és az a visszajelzés, hogy őrületesen nagy a meg­rendelésállományuk. A 25 százalékos árnövekedés részben az iparág importkitettségének, az energiaárak megugrásának, a logisztikai-számítási díjemelkedésnek köszönhető. Az állami támogatásoknak, az ötszázalékos áfának köszönhetően az építkezési, beruházási kedv nagyon is megvan – osztotta meg tapasztalatait Pál Balázs.

Elmondta, az ellátás fennakadásai is a megnövekedett keresletre vezethetők vissza. Több termék, kiegészítő termék előállítása Ukrajnában történt az orosz–ukrán konfliktus előtt, e hiányok pótlását még nem tudta minden gyártó megoldani.

Örök probléma a szakemberhiány - A Világgazdaság cikke szerint a cégek szeretnének megállapodni a megrendelővel a többletköltségek megosztásán. Az új szerződéseknél beépítik az emelkedő árakat, béreket és a járvány, a háború okozta többletköltségeket. Az év második felétől erősebb piaci versenyre számítanak, ami az éves nyereség csökkenését hozhatja magával. Az ÉVOSZ által megkérdezettek nagy része a tevékenységét leginkább akadályozó tényezőként a szakemberhiányt emelte ki. A válaszadók közel 85 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem rendelkezik kellő számú és összetételű szakmunkás állománnyal a megrendelések teljesítéséhez. A legnagyobb hiányt a szakipari munkáknál jelezték, de kevés a mérnök is. Az orosz–ukrán háborút a felmérésben részt vevő cégek nyolcvan százaléka jelölte meg akadályként.

– A gyártók kapacitása a maximum környékén mozog. A vasanyagú termékeknél volt hiány, de már elérhetők azok. Nagy a felvásárlói igény, a szálasanyag-szigetelőknél, illetve a falazó anyagok körében is előfordulnak hiányok. A kisebb külföldi falazóelem-gyártók a múlt év végén nem igazán teljesítettek jól, innen is ered a kerámia-falazóanyagok szállításában csúszás – részletezte a szakember. Kiemelte, a faanyagok ára újra feljebb ment.

– Talán a legnagyobb arányú áremelkedés a gipszkarton-profiloknál volt. Korábban jelezte is a gyártó, hogy ha biztosítani szeretnénk a kellő készletmennyiséget és az árakat az idei évre, akkor hívjuk le az éves mennyiséget. Ez komoly finanszírozási feladat a kereskedőnek. A harmadik vagy negyedik negyedévben lehetséges megtorpanás az építőipari termelésben, mivel lejárnak az említett támogatási határidők, s az ötszázalékos áfa-kedvezmény. Remélhetőleg a kormány meghosszabbítja, vagy hoz újabb intézkedéseket. De amíg ez nem rajzolódik ki, a beruházóknál, kivitelezőknél elhúzódhat a tervezési szakasz, ez pedig mindig megérződik a piacon – mutatott rá Pál Balázs.