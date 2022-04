Reménytelennek látszó helyzetből próbált előre lépni a csányi önkormányzat 2011-ben, amikor a hagyományosnak mondható út- és árokkarbantartást végző közmunkaprogramon belül elkezdték bővíteni a tevékenységeiket. Munkanélküliből akadt helyben jócskán, hiszen a korábban generációk óta jobbára mezőgazdasági termeléssel foglalkozó, kétezer-egyszáz lakosú faluban több százan tengődtek segélyből. A polgármesteri széket 2010-ben nyerte el az egyébként fizikus, valamint ógörög nyelv és irodalomtanári végzettségű Medve István. Az ő elképzelése szerint a falut arra a pályára kellett állítani, ahol a cél az önfenntartóvá válás volt.

A polgármester elmondása szerint 2013-tól olyan közmunka programokba is bekapcsolódtak, ahol a beton járólapok készítése mellett a mezőgazdasági profilt is tudták erősíteni. A faluban és környékén sok önkormányzati földterület volt parlagon, így adta magát, hogy krumplit, dinnyét és mogyorót is termesszenek. Két hektár almásuk most is van, és a szántóföldi növények közül kukoricát is termesztenek. Ezek mellett kezdtek a kecskék tartásába, harminc jószággal kezdtek, s rögtön jött az ötlet, hogy a megtermelt tejjel kezdeni kell valamit. Önállóan életképes és korszerű tejüzemet akartak létrehozni

Az első fejlesztés a fejőház létesítése volt.

Az önkormányzati tejüzem 2018-ban jött létre. Mint azt Medve István elmondta, az országban négy olyan önkormányzat van, ahol a tejfeldolgozás is elindult, de amíg mások csak a sajt készítésére koncentrálnak, addig számukra inkább az volt az elsődleges, hogy bővítsék a termékpalettát az üzem életképessége érdekében.

Medve István csányi polgármester célja az üzem önfenntarthatóvá tétele volt

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Olyan gazdasági modellben gondolkodtak, ami akkor is életképes, ha nem kap központi költségvetési támogatást. A polgármester kecsketejjel foglalkozó családi gazdaságoktól vette a mintát, ám míg azok néhány ember eltartására rendezkednek be, addig Csányon ettől nagyobb volumenre tervezték meg az önkormányzati tejüzemet.

A kecsketej mellett a tehéntejtermékek készítésébe is belekezdtek. Ma részt vesznek az iskolatej programban is, ötvenegy oktatási intézménybe szállítanak termékeket napi szinten, ami nem kis feladat, mert a hűtőautós szállítást is meg kell szervezni.



Medve István folyamatosan tudja ellenőrizni a gyártási fázisokat

Idén, márciusban újabb mérföldkövet ért el az önkormányzati tejüzem, hiszen átadták azt a Belügyminisztérium gazdaságélénkítő programjának keretében elnyert 224 millió forintos fejlesztést, melynek segítségével a korábbi kétszáz négyzetméteres üzemépületet háromszáz négyzetméter alapterülettel bővítették. Ennek köszönhetően jelentősen megnövekedett az üzem gyártó- és csomagolótere. Többszörösére nőtt a készáruhűtő, a csomagolóraktár, a sajtérlelő mérete. A tejipari technológiát is továbbfejlesztették. Nemcsak kilencven fokon, hanem a százhúsz fokos tartomány fölött is tudnak pasztőrözni, így a termékek szavatossági ideje megnövekedett.

A beruházásnak köszönhetően az üzem akár napi tízezer liter tej feldolgozására is képes. Emellett naponta több ezer termék előállítható, így kétdecis poharakban iskolatejet, kakaós tejet, csokis tejet, gyümölcsös ivójoghurtot készítenek.

Ezek mellett előállítanak tizenkét, húsz- és harmincszázalékos tejfölt, tízszázalékos görög joghurtot, túrót. Hamarosan pasztőrözött kecsketejet, kecskejoghurtot, kecskegomolyát, kecskesajtot is készítenek. Az iskolatej programhoz csatlakozással napi szinten a gyöngyösi és a hatvani járás, valamint a Klebelsberg Központtal együttműködve a Dél-pesti járás iskoláiban fogyasztják a csányi tejüzemben készült termékeket.