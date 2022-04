Serényen megy a munka a kerekharaszti polgármesteri hivatal tetőzetén, nemrég még az új gerendákat tették a helyére, most pedig már a lécezés is kész, és néhány nap múlva a cserepek is a helyükre kerülnek.

Szabó Ádám polgármester elmondta, több mint harminc pályázaton eddig 1 milliárd 600 millió forint támogatást nyert a falu 2014-től napjainkig egy friss összesítés szerint. Terveknek sincsenek hiányában, a beadott pályázati kérelmek összesen meghaladják a 657 millió forintot.

Kétségtelen, hogy az utóbbi évek legnagyobb fejlesztése a 2020-ban elkészült, és azóta tesztüzemben működő szennyvízcsatorna-beruházás volt – emelte ki a polgármester.

Mintegy 738 millió forintot költöttek el minderre, ám sikerült úgy befejezni, hogy még a csonk se került egy forintjába a lakosoknak, ugyanis ezt is sikerült támogatásból állni. A beruházás egyébként még 2008-ban készült volna a hatvani nagy szennyvízberuházás egyik ütemeként. Azonban 2006-ban Kerekharaszt levált Hatvanról, és az akkori politikai környezetben – ahogy Szabó Ádám megfogalmazta, „bosszúból” – az újonnan létrejött faluban nem készülhetett el a munka. Csak 2010 után nyílt erre lehetőség, amikor Szabó Zsolt jelenlegi országgyűlési képviselőt Hatvan polgármesterévé választották, s a hivatali fiókokból előkerültek a kerekharaszti terveket tartalmazó akták.

Figyelnek a gyermekes családokra - Szintén a gyermekekhez köthető beruházás volt – ezt nemrégiben adták át – az óvoda fejlesztése, mely legutóbb tornaszobával bővült. A beruházás a területi operatív program keretéből, 40 millió forintos összegből valósulhatott meg – mondta el lapunknak Szabó Ádám. A két csoportban 35 gyermeket ellátó intézmény tornatermének felszerelésére is nyertek négymillió forintot, ebből játszófalat, gyermekvárat és digitális eszközöket vásárolhattak. Bírálatra vár a minibölcsőde 170 millió forintos pályázata, mellyel nyolc férőhelyes intézményt tudnak létrehozni a megfelelő kiszolgálóhelyiségekkel együtt. Mindezzel természetesen munkahelyeket is tudnak teremteni, hiszen megfelelő szakdolgozók nélkül a kisgyermekek ellátása nem megoldható.

A most, közel 24 millió forintos, folyamatban lévő tetőfelújítás mellett Szabó Ádám polgármester sorolja a további fejlesztéseket, melyek otthonosabbá, a fiatal családok számára is vonzóbbá teszik Kerekharasztot. A közelmúlt eredménye volt, hogy több belterületi útszakasz és járda mellett a 3-as főút teljes, a települést érintő szakasza megújult, valamint új aszfaltréteget kapott a Hatvant és a települést összekötő kerékpárút is. A közösségek fontosak Kerekharaszton – emelte ki Szabó Ádám. Döntésre vár egy 400 millió forintos nagy beruházásuk, melynek keretében a polgármesteri hivatal épülete mellett húznák fel a teljesen új kultúrházat.

Az épített környezet csinosítása mellett a növényzetre is odafigyelnek, a zöldterületek ápolására új gépeket szereztek be, az országfásítási programon belül pedig harminc gömbszivarfát ültettek el tavaly – mondta el az elért eredményekről Kerekharaszt polgármestere.