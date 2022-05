Idén négy elsőséget és négy dobogós helyezést szereztek a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny közös döntőin, a Szakma Sztár Fesztiválon a Heves megyei iskolák versenyzői.

Torák Róbert Krisztián, a Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumának mezőgazdasági gépész tanulója első helyen végzett.

– Tetszett a verseny, jó volt velem egykorú, hasonló érdeklődési körű embereket megismerni – összegezte a felkészülést Torák Róbert, aki örül annak, hogy nem kell a vizsgák miatt izgulnia, és felkészülni rájuk. – A megméretés része is tetszett, nekem kézre állóak voltak a feladatok. Sokat készültünk, az első forduló február első napjaiban volt, ezért egész januárban hetente három délutánon négy órán át gyakoroltuk az elméleti részeket. Amikor megtudtuk, hogy bekerültünk a második fordulóba, akkor kezdtünk el foglalkozni a gyakorlati feladatokkal. Nagyrészt itt a versenyszántást ismételtük. Könnyű volt a felkészülés az iskola megfelelő felszereltsége miatt.

A sikeres fiatal családja mezőgazdasággal foglalkozik, ebben nőtt fel, ezért szerette meg a szakmát. Tervezi a továbbtanulást, Pétervásárán még le szeretne érettségizni. Azt követően viszont dolgozni akar, ami nem lesz számára újdonság, hiszen a családi gazdaságban eddig is dolgozott, és a tanulás mellett is fog.

Kovács Enikő, az egri Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulója a pincérek között szerzett elsőséget.

Januárban kezdte a versenyt, s bár mint később kiderült, a második legjobb dolgozatot írta, az írásbeli elődöntő után nem gondolta, hogy továbbjut. Budapesten, a Baptista Gimnáziumban rendeztek válogatót az első fordulóból továbbjutóknak, ahol a szóbelin és a gyakorlati feladaton is izgult. A Szakma Sztár Fesztiválra ez már elmúlt, megszokta a feszültséget.

– A döntőre nem sokat készültem, a válogatóra viszont rengeteget, másfél hónapig minden nap két-három órákat tanultunk. Koktélt kellett keverni, utána azokat az ételeket kellett felszolgálni két vendégnek, amiket a szakácstanulók főztek, ezenkívül vizet és bort kellett tölteni – mesélte Kovács Enikő. Szintén folytatja az iskolát, érettségi után felsőoktatásban szeretne továbbtanulni. Lehet, hogy a turizmus területén, de lehet, hogy inkább gazdasági vonalon szeretne továbbmenni.

A festő-mázolók, tapétázók között második lett Petrus Szilárd, az egri Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium végzős diákja.

Elmondta, már a tanulmányai kezdetén célul tűzte ki, hogy eljusson a Szakma Sztár Fesztiválra. Folyamatosan tanult, három év munkája van benne, köszöni mindenkinek, akik segítették az útját, a szakképzési centrumnak és a Koczka Mester Kft.-nek is. A területi elődöntőkre 86-an neveztek, ő az írásbelin második lett, majd egy hónapig készült az előválogatóra, amelyet Vácon tartottak.

– Kőkemény felkészülés volt, megadták, mit kell majd csinálni, milyen anyaggal – magyarázta Petrus Szilárd. – Három csoportban három-négy tanuló festett ki egy termet, glettelni, festeni, tapétázni kellett, és ajtólapot mázolni, erre két nap állt rendelkezésre. Szoros volt a verseny, másodikként jutottam tovább a döntőbe. Itt L alakú falra kellett ügyeskednünk. Két héttel a döntő előtt találtuk ki, hogy virágmintás falat készítek. A döntőben nem gondoltam, hogy dobogós leszek. Mindenre oda kellett figyelni, nem lehetett hibázni.

Szilárd is szeretne továbbtanulni, a budapesti Ybl Miklós Építőipari Technikumban. Ezután édesapja vállalkozásában dolgozna, és vinné azt tovább. Kapott ajánlatot, hogy Németországban vagy Ausztriában dolgozzon, de szerinte itthon is meg tudja keresni azt a pénzt, és nem kell elszakadnia a családtól, a barátoktól. Szeretne kijutni az Euroskills versenyre is, később mesterré is válni, majd tanulókkal is foglalkozni. Azt tanácsolja, a fiatalok válasszanak kétkezi szakmát, mert bár nehéz csinálni, de megfizetik. A gépek könnyebbé teszik a munkát, de ki nem váltják.

Szakma Sztár megyei helyezettek

1. hely: Bozóki Attila karosszérialakatos, Kovács Enikő pincér, Szőrös Kevin festő, Torák Róbert Krisztián mezőgazdasági gépész

2. hely: Petrus Szilárd festő, Winkler Benjámin burkoló

3. hely: Sára Péter burkoló, Tóth Bence Bendegúz szakács

4. hely: Bozsik Árpád kőműves