A Heves megyei cégek többsége a 2021-es évben már visszatért a 2020-ban elhagyott pályára. A Covid-járvány még mindig befolyásolta működésüket, de már nem voltak akkora leállások, mint a világjárvány első esztendejében, derül ki a cégbeszámolókból. A normál üzleti év szerint működő gazdasági társaságoknak május végéig kellett elektronikusan feltölteniük gazdasági beszámolójukat, ezt majdnem mindegyik Heves megyei nagyvállalat megtette, a legnagyobb árbevételű cégek közül az egyetlen kivétel a Vimpex Drink volt, amely az utóbbi években ősszel adta be a dokumentumot. Tavalyelőtti, 45 milliárd forintos forgalma alapján egyébként a hatodik legnagyobb árbevételű Heves megyei társaságnak számít az italnagykereskedő.

A legnagyobb Heves megyében működő cég továbbra is a Robert Bosch Elektronika Kft., amelynek forintban számított árbevétele tavaly 647 milliárd forintra nőtt, de még elmaradt a 2019-es szinttől. Tavaly egyébként tavalyelőtthöz képest nem volt akkora az euró és a forint árfolyammozgása, amely jelentősen befolyásolta volna az árbevétel alakulását. A Robert Bosch Automotive Steering Kft. 186,5 milliárdos bevételével megelőzte a ZF Hungária Kft.-t, amelynek tavaly egymilliárd forinttal csökkent árbevétele, így 176,5 milliárddal zárt. A megye három legnagyobb cége tudta csak elérni a százmilliárdos bevételi határt. Mindhárom nagyvállalat pozitív eredménnyel zárta 2021-et, utóbbi két cég tavalyelőtt veszteséget mutatott ki.

Nőtt a létszám - A legnagyobb huszonhat társaság közül nyolcnál csökkent a foglalkoztatotti létszám, három közülük eltérő üzleti éves. A 2021-es évben jelentősen csökkent az átlagos alkalmazotti létszám a ZF-nél, az MVM Mátra Energiánál és a Ruag Aerostructuresnál is (a három cégnél összesen kétszázzal), a többinél tucatnyi emberrel volt kevesebb munkavállaló. A többi cég 25–400 emberrel bővített.

Tartotta negyedik helyét az MVM Mátra Energia Zrt., amelynek szolidan csökkent árbevétele, így 74 milliárd forintot könyvelhettek el év végén, s a 2020-as nagy veszteség is eltűnt, pár százmilliós pluszban zárt az erőmű. Az ötödik Apollo Tyres ezúttal tizedével növelte árbevételét, nyeresége is emelkedett, megközelítette a hatmilliárd forintot. Az LKH Leoni bevételei 2020-ban nagyot estek vissza, most azonban újra kiugrottak az eladásai, 20,5 milliárd forinttal növelte forgalmát a cég, ennél nagyobb bevételnövekedést a megyében csak a három Bosch-leányvállalat mutatott föl. A kábelgyártó a 44 milliárdos árbevételből bő félmilliárdos nyereséget realizált.

Húsz-negyven milliárd forint közötti árbevételű vállalkozásból öt akadt a megyében, az Automotive Steering Column, a Johnson Electric Hatvan, az Emerson Automation FCP, a Viresol és a He-Do Kft. A Johnson eltérő üzleti év szerint gazdálkodik, a társaság 2020 utolsó nyolc és 2021 első négy hónapjában az előző üzleti évhez képest egymilliárd forinttal kevesebb bevételt ért el, de nyereséges maradt. A többi cég 7–22,5 milliárd forinttal növelte forgalmát, de sem a Bosch cég, sem a Viresol nem volt nyereséges, míg azonban előbbi minimálisra csökkentette veszteségét, a keményítőgyár kétmilliárd forinttal növelte mínuszát.

Nyolc társaság tartozott a 10–20 milliárd forint árbevételű körbe, nagyot (10–13 milliárd forintot) ugrott a Ruag Aerostructures, a Magnetec-Ungarn és a Giant Gyártó Hungary árbevétele is. A Magnetec megkezdte egyes tevékenységei áttelepítését Moldovába, míg a kerékpárgyártónál felfutott a termelés és megnégyszereződött a bevétel. Jó évet zárt a Horváth Rudolf Intertransport, a Pikopack, a Ruag Ammotec és a Magyar Hús is, illetve az eltérő üzleti évű DS Smith Füzesabony is 2,3 milliárdos bevételnövekedésről adott számot. Mindegyik cég eredményesen gazdálkodott, bár a Giant mérlege éppen pozitív, a többi pedig 150–900 milliós adózott eredményt ért el.

A 9–10 milliárd bevétel közötti cégek közé tartozott a Bumjin Electronics, a Vamav, az SBS, a Stanley Electric, a Geosol és az Eurocircuits, ezek közül a Vamav és a Stanley is eltérő üzleti éves, s eredményük is csökkent az előző évhez képest, de csak utóbbi zárt szolid veszteséggel, a többi társaság nyereséget termelt.