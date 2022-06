Minden területen növekedést ért el tavaly a Bosch Magyarországon. A cégcsoport 2021-es teljes magyarországi nettó árbevétele – beleértve a nem konszolidált vállalatok árbevételét és a saját vállalatok közötti kereskedelmi tevékenységeket is – 1711 milliárd forint volt, ami 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A Bosch-csoport magyar piacon elért forgalma – a csoporton kívüli értékesítésből származó árbevétele – 15 százalékkal erősödött, ezzel 273 milliárd forintra nőtt 2021-ben. Mindkét eredmény meghaladja a járvány előtti, 2019-es szintet is. Ezerhétszázzal bővült a foglalkoztatottak száma, a Bosch-csoport 2021. de­cember 31-én több mint 17 ezer embert alkalmazott Magyarországon.

Dr. Szászi István, a Bosch-csoport magyarországi és adriai vezetője szerint tavaly is rendkívüli körülmények között kellett végezniük munkájukat. Köszöni a magyarországi Bosch-csoport minden munkatársának és partnerének, hiszen a bizalmuk, rugalmasságuk és a járványhelyzetben tanúsított felelős magatartásuknak köszönhetően kiemelkedő eredménnyel tudják zárni az évet. Hozzátette, az idei évet visszafogottan indították, s a bizonytalan üzleti környezet miatt a pénzügyi év egészéről nehéz becslésekbe bocsátkozni. Idén folytatják a beruházásokat, és tovább bővíti K+F tevékenységüket. Tavaly 100 milliárd forintot költöttek a gyártáshoz és fejlesztéshez kapcsolódó beruházásokra.

Elektromos és automata jármű - A Bosch itthon csaknem 93 milliárd forintot fordított kutatás-fejlesztésre 2021-ben. Főként az elektromobilitásra, a hidrogén-, illetve mesterségesintelligencia-alapú fejlesztésekre koncentrálnak. Szep­temberben adják át az új budapesti K+F központot, ahol az elektromobilitásra és az autonóm járművekre fókuszálnak. Fejlesztési helyszín lesz a ZalaZone tesztpályánál is.

A kormányoszlopokat gyártó egri Automotive Steering Column Kft. kiemelkedően teljesített, és az elmúlt két évben végrehajtott bővítésekkel, új gyártósorok telepítésével a Bosch egyik legjelentősebb kormányoszlopokat gyártó egységévé vált Európában. A maklári Robert Bosch Automotive Steering Kft., ahol járműipari alkatrészeket gyártanak – többek között haszongépjárművekbe, valamint elektromos és önvezető autókba – tavaly gyártókapacitás-bővítésbe kezdett, új technológiákat vezetett be, és 2023-ig egy szolgáltató központot is létrehoz, mindezt több mint 52 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően. A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft., a Bosch legnagyobb gépjármű-elektronika-gyára egyre meghatározóbb szerepet tölt be az elektromobilitáshoz köthető alkatrészek gyártásában, tavaly a legnagyobb mértékben ezeknek a termékeknek a gyártása nőtt. Az ipari digitalizációs fejlesztések részeként beüzemelték a Big Data és a gépitanulás-alapú technológiákat, amelyek a folyamatok optimalizálását, valamint a költséghatékonyságot segítik.

A cégbeszámolók szerint a Robert Bosch Elektronika Kft. árbevétele 1,706 milliárd euróról 1,752 milliárd euróra, 623,226 milliárd forintról 646,792 milliárd forintra nőtt, adózott eredménye megháromszorozódott, majdnem 13 milliárd forint lett. A RB Automotive Steering Kft. az árbevételét 431 millió euróról 505,5 millió euróra, azaz 157,4 milliárdról 186,5 milliárd forintra növelte. A cég a veszteséges 2020-as esztendő után tavaly 1,7 milliárd forintos nyereséget könyvelt el. Az Automotive Steering Column Kft. 36,567 millió eurós árbevétel után 97,3 milliós produkált, ami forintban 13,35 milliárdról 35,9 milliárdra való ugrást jelentett. Az előző évi majdnem hétmilliárd forintos veszteség után a tavalyi mínusz csak 321 millió forint volt.

Több milliárd eurónyi fejlesztést terveznek világszerte - A Bosch árbevétele 5,2 százalékkal nőtt 2022 első negyedévében világszerte. Az év egészét illetően a cég a jelentősen megdrágult energia-, anyag- és logisztikai költségek ellenére több mint 6 százalékos árbevétel-növekedésre és 3-4 százalékos üzemi eredményre számít. Az egyik legnagyobb bizonytalanságot az ukrajnai háború jelenti. A vállalatcsoport elnöke három évre szóló, mintegy hárommilliárd euró értékű beruházási programot jelentett be például az elektromosítás és a hidrogénalapú megoldások terén. A vállalat belép a hidrogén-elektrolízis komponenseinek piacára is, az évtized végéig csaknem 500 millió eurónyi befektetést szán az új üzleti területre. A következő három évben a Bosch további tízmilliárd eurónyi beruházással digitalizálja üzleti folyamatait.