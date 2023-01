Sikeres bértárgyalással zárták a 2022-es évet a B. Braun gyöngyösi üzemében. Az orvostechnikai eszközöket előállító gyárban így a legnagyobb létszámban dolgozó szerelék-összeállító munkatársak jövedelme egy ledolgozott teljes hónap után ez év januárjától meghaladhatja a bruttó ötszázezer forintot. A legalacsonyabb órabéres szerelék-összeállítói munkakörben dolgozó, nem próbaidős munkatársak órabére bruttó 1892 forintra emelkedik, amely tíz százalékos alapbéremelést jelent.

Horn Péter, a B. Braun vezérigazgatója a megegyezésről szóló iratok ünnepélyes aláírása alkalmából csütörtökön elmondta, 2022-ben a háború miatt váratlan nehézségekkel szembesültek. Gyöngyösön 33 éve vannak jelen, stabil, kiszámítható munkahelyet biztosítanak és mindig bővítették a létszámot. Így tettek 2022-ben és így terveznek 2023-ban is. Jelenleg 1700 munkavállalójuk van Gyöngyösön, mindannyian alkalmazottak, nem kölcsönzött munkaerők. Kifejtette, nem könnyű munka, amit végeznek a munkatársaik, speciális feladataik vannak, komoly elvárásokkal szembesülnek. A cég viszont betartja, amit ígér. A bértárgyalásokról elmondta, mindkét részről kompromisszumokra volt szükség, de eredménnyel járt. Olyan konstrukció jött létre, amelynek megvan a fedezete.

Horn Péter egy példát is említett, azok, akik végigdolgozzák a hónapot, letelt a próbaidejük, teljesítménybónusszal, SZÉP-kártyával együtt havi bruttó 424 ezer forintot kaptak 2022-ben. Idén pedig 503 ezerre emelkedik bérük, ami 18,73 százalékos évi növekményt jelent. Mindez három műszakos munkarendre vonatkozik. Kifejtette, vannak más ösztönzők is, féléves és éves jelenléti bónusz is a vállalatnál, a keveset hiányzók éves szinten plusz 360 ezer forintot kaphatnak. Egy ledolgozott teljes hónap után még teljesítménybónusz nélkül is legalább bruttó 468 ezer 589 forint érhető el. Ezen túlmenően öt év után törzsgárda rendszer működik, túlórában a kötelezőn túl extra pótlékokat is kínálnak.

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Bóna Erika, a B.Braun Vasas Szakszervezet titkára, az üzemi tanács elnöke elmondta, tavaly augusztusban a megugró infláció miatt kértek bérkompenzációt. A kapott plusz juttatást sikerült beépíteni, lényegében előrehozott béremelés történt, ezt sikerült decemberben kiegészíteni. A megállapodást a tagság 77 százaléka támogatta, húsz százalékuk nem volt elégedett az emelés mértékével. Elárulta, ők is sokkal magasabb számokkal indultak neki a bértárgyalásoknak, de figyelembe kellett venniük azt, hogy a cég stabilitása, ezáltal a munkahelyeik biztonsága megmaradjon, ne legyen leépítés.

Bóna Erika kifejtette, a szakszervezet taglétszáma stagnál, akár országosan, itt sem jellemző a dolgozók szervezettsége, a fluktuációt, a vándorló, a legjobbat kereső embereket nehezebb kezelni. Magyarországon a munkavállalók kevesebb, mint tíz százaléka tagja szakszervezetnek. Finnországban pedig kilencven százalék fölött van az arányuk. Ha több tagjuk lenne, többet el tudnának érni. Az új belépőket tájékoztatják a létezésükről, minden műszakban van szakszervezeti bizalmijuk. Sok tagjuknak tudtak már segíteni olyan dologban, amit önállóan nem tudtak volna elérni. Legyen szó egészségügyi problémáról, rosszul számfejtett bérről, a szakszervezet segítségével hamarabb elérhetnek eredményt.