Június 26 és július 14. között akcióellenőrzést végzett a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, arra voltak kíváncsiak a munkaügyi felügyelők, hogy mennyire tartják be a munkáltatók a munkavállalók foglalkoztatási szabályait. A cél az volt, hogy a foglakoztatók rendezzék dolgozóik jogviszonyát. Az ellenőrzés országszerte 852 vállalkozást és azok 2 ezer 818 munkavállalóját érintették, mindenhol vizsgálták a foglalkoztatási gyakorlatot. Ezek közé tartozott a pihenőidők betartása, a fizetések megfelelősége, a munkaerő kölcsönzés, de az is, hogy ha egy foglalkoztatott jogviszonya megszűnt, hogyan adták ki az arról szóló igazolásokat és megtörtént-e a felek közötti elszámolás. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának összefoglalója szerint vizsgálták a nők, a fiatalok és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására vonatkozó szabályok betartását is. A nyári időszak miatt az ellenőrzések leggyakoribb alanyai az építőipari cégek voltak, (óvoda, általános iskola, kereskedelmi üzletlánc építési területei, épületbontás voltak a helyszínek), de nagy figyelem esett a vendéglátásra (étterem, cukrászda, kávézó, kocsma, büfé, mozgóbüfé) is. A szezonalitástól kevésbé függő kereskedelem területén is ( zöldség-gyümölcs nagykereskedelem, bazáráru üzlet, ruházati bolt, állatkereskedés) is történtek ellenőrzések. Helyszíni ellenőrzést tartottak továbbá strandokon (lángosos, pizzéria), mezőgazdasági területeken (dinnyeföld, fakitermelés, szőlőültetvény) és feldolgozóipari létesítményeknél (pékség, fémmegmunkáló üzem, bútorgyártó üzem, betonüzem, textilüzem) is.

Az ellenőrzések a munkáltatók 73 százalékánál tártak föl a vizsgálatba vont munkavállalók 56 százalékát érintő valamilyen munkaügyi jogsértést. Az előző évek nyári akcióellenőrzéseihez képest mind a szabálytalan munkáltatók mind a szabálytalanul foglalkoztatott munkavállalók aránya 2015 óta az idei évben volt a legalacsonyabb. Igaz, hét évben is a mostaninál több dolgozót ellenőriztek.

Az ellenőrzésbe vont 2 ezer 818 munkavállaló 25,8 százalékát (727 dolgozót) érintette a feketefoglalkoztatás, azaz a jogviszonyuk rendezetlen volt. Ez alacsonyabb a 2022. évi adatokhoz képest, amikor az ellenőrzött munkavállalók 30,4 százalékát alkalmazták feketén. Az akcióellenőrzés során a feketefoglalkoztatás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a hatóság munkatársainak és a legtöbb munkavállalót is ez a szabálytalanság érintette.

Az ágazatban ellenőrzéssel érintett munkavállalók számához viszonyítva az építőiparban dolgozók 25,96 százalékát foglalkoztatták feketén, mely az utóbbi évek „legbiztatóbb” adata, annak ellenére, hogy a munkavállalók több mint egynegyedét érintette a feketefoglalkoztatás. Sok cég az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai alól is próbál kibújni, ennek a szakképzetlen segédmunkások látják kárát, de többségében saját alkalmazottaik bejelentését is elmulasztották a problémás vállalkozók. A hatóság tapasztalat szerint a korábban megbüntetett cégek, vállalkozók általában később már betartják a szabályokat.

A munkaidő-nyilvántartással és munkaidő-beosztással kapcsolatos szabálytalanságok száma továbbra is jelentős, melyek elfedhetnek egyéb szabálytalanságokat is. A munkabérrel kapcsolatos szabályok érvényesülése az elmúlt években pozitív irányba mozdult el. Ez a tény a 2023. évi nyári akcióellenőrzésen is igazolódott, amely során összesen 62 munkavállalót érintett munkabérrel kapcsolatos szabálytalanság.

Összességében a dolgozók 44 százalékánál találtak mindent rendben, míg 56 százaléknál volt valamilyen probléma. A szabálytalanságok egy része olyan súlyos volt, hogy a jogsértések miatt a jelen állás szerint 306 esetben szabnak ki munkaügyi bírságot, nyolcvan esetben figyelmeztetnek úgy, hogy intézkedniük is kell a cégeknek. Nyolc esetben harmadik országbeliek szabálytalan foglalkoztatása miatt tételes munkaügyi bírság kiszabása várható.

Hevesben sok más megyéhez hasonlóan majdnem minden ellenőrzött munkáltatónál tártak föl hibát a munkaügyi felügyelők, mindössze négy hibátlan vállalkozás akadt a 36 vizsgált között. A hatóság példatárában egy Heves vármegyei esetet idéztek föl. 2023. júliusában egy építési (családi ház napelem panelozás) helyszínen tartott ellenőrzés során négy segédmunkást találtak munkavégzés közben. Az egyéni vállalkozó munkáltató a helyszíni ellenőrzés megkezdését követően, egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesítette, azonban az a feltárt jogsértés okán a szabálytalanság megszüntetésére utólag már nem alkalmas, így a hatóság munkaügyi bírság kiszabásán kívül a jogszabályok szerinti bejelentési kötelezettséget írta elő a munkáltató számára.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)