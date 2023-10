Jakab István, a MAGOSZ elnöke beszédében az adományozás ezen formáját tiszta, szívből jövő, nemzetépítő tevékenységnek nevezte. Ez egy nagy összefogás, amelyet semmilyen kritika nem ér a magyar közéletben, pártállástól függetlenül mindenki elismerően szól róla és ezt a gazdák érték el. Szerinte mindenki egyetért a nemzeti összetartozás fontosságát illetően. Idén több mint 1100 tonna búzaadomány gyűlt össze, és ebből 163 tonnát a kárpátaljaiak tettek hozzá, ahol éppen a háború nehezíti a férfiak, nők életét, utóbbiakra nagyobb terhet rakva a gazdálkodásban. A Magyarok kenyere alapítványhoz egy év alatt 100 millió forint pénzadomány érkezett. Felhívta a figyelmet az országos adományozói ünnepségre, amelyet Ágotafalván rendeznek hamarosan.

Előházi Irén, az Egri Malom Zrt. vezérigazgatója köszönte a felkérést, hogy ismét ők őröljenek lisztet a búzából, díjmentesen tettek ennek eleget és felajánlást is tettek. Megemlékezett arról, hogy október 16 a kenyér világnapja is. Örült annak is, hogy a gazdasági helyzet ellenére is megmozdultak a gazdák a szegények támogatására.

Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója szerint ők kapják a legkellemesebb részét az egész folyamatnak a szántástól, vetéstől az adományok szétosztásáig, hiszen ők adják át az élelmiszert, ők kapják a hálát, a köszönetet, látják a mosolyt a családok arcán. Sok szegény család, gyermekét egyedül nevelő anya és apa kapja az adományokat. Kívánja, a sok hála, ami az égbe száll, áldás legyen mindannyiuk életén.

Nyesőné Maksa Erika megköszönte a kapott élelmiszert, a Heves Vármegyei Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője elmondta, tíz telephelyük kilenc lakásotthona, hat csoportja számára osztják ki, 170 gyerek kap belőle.

Az ünnepségen okleveleket, elismeréseket adtak át az adományozóknak, közreműködőknek, s műsort adott Ungvári Tamás, Hűvösvölgyi Péter, valamint Bonyár Judit.