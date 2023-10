Valódi vidéki kavalkáddal, izgalmas gyermek-programokkal, zenés és táncos fellépőkkel, állatbemutatókkal, hazai kézműves termékekkel, feledhetetlen gasztroélményekkel és családbarát jegyárakkal várta látogatókat az idei, 81. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) október 20-22. között a HUNGEXPON. Az eseményt kétévente rendezi meg az Agrármarketing Centrum az Agrárminisztérium égisze alatt, célja pedig nem más, mint egy színes, családi program keretében bemutatni a hazai agrárium és élelmiszergazdaság teljes spektrumát. Az OMÉK természetesen a szakmai látogatókat is éppúgy várta, mint a nagyközönséget, hiszen kitűnő alkalom arra, hogy az agrárgazdaság jeles képviselői kapcsolatot építsenek hazai és külföldi beszerzőkkel, illetve üzleti lehetőségeket találjanak.

Az OMÉK számos szakmai találkozónak, előadásnak és díjátadónak is otthont adott. Több száz négyzetméteren mutatkozott be az Agrármarketing Centrum exportfejlesztési projektje, a Hungarian Food Business Program. A mintegy 30-50 céget felvonultató közösségi standon lehetőség nyít arra, hogy a környező országokból érkező, az Agrármarketing Centrum által felkutatott üzleti partnerekkel ismerkedjenek meg. A standon a kiállítók termékeiből látványkonyhát is üzemeltettek.

Az OMÉK-en a Matyó Népművészeti Egyesület is részt vett, a Hungarikum szigeten voltak, innen osztottak meg néhány fotót.