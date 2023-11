– A kamara a vállalkozások közössége, egy olyan felület, ahol emberek szakmai kérdések és egyeztetések mentén találkoznak. Ennek alapvetően fontos feltétele az, hogy ne legyenek korlátozások. Ebből a szempontból az idei év teljes esztendőnek tekinthető, nagyon sok fajta tevékenységgel és eseménnyel. Rengeteg programot valósítottunk meg – definiálta tevékenységüket File Sándor.

Elmondása szerint idén is erősen fókuszálniuk kellett a munkaerőpiaci kérdésekre. Továbbra is elmondható, hogy a mi vármegyénk egy feldolgozóipari vármegye, jelentős munkaerőigénnyel. Ennek pótlására, frissítésére, fluktuációjának kezelésére mindig nagy figyelemmel kell lenni. Egészen fiatalok, általános iskolások pályaorientációjától elkezdve, a szakképzéserősítésén keresztül egészen a felsőoktatás mérnök képzésig rengeteg programot valósítottak meg vállalatokkal, illetve az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben.

– Nagyon jól tudtunk a célcsoportokra fókuszálni és minden célcsoportot több ezres nagyságrendben megszólítani – fogalmazott a kamarai főtitkár.

Szerinte a vármegyék tekintetében az egyik legrégebbi közösség a hevesi, aki a fiatal szakemberek helyben tartását fókuszba helyezte. Több aspektusból is foglalkoznak ezzel, amelyek egyike például, hogy Eger városában közös ösztöndíjrendszert alakítottak ki. Olyan fiatalok támogatásában vesznek részt, akik tanulmányaik után az itteni vállalatoknál kapnak munkát. Ez egy nagyon régi jól működtetett rendszerei a vármegyei kereskedelmi és iparkamarának.

– Mindent megteszünk azért is, hogy a műszaki felsőoktatás hiányát tudjuk jól kompenzálni a környékben működő műszaki felsőoktatási intézményekkel úgy kooperálunk, hogy tartunk náluk Heves Vármegyei Napokat, s kvázi egy kínálatot mutatunk be a fiataloknak annak a tekintetében, hogy milyen nálunk helyben működő vállaltot választhat gyakorlatra, illetve későbbi munkahelyül – mondta portálunknak File Sándor.

A vármegyei kamara főtitkára beszélt arról is, hogy itt teljesítményében legerősebb a feldolgozóipar, számosságában és teljesítményében kiemelkedik a kereskedelem és szolgáltatóipar, a turizmust is beleértve, hiszen vármegyénkben ez is nagyon erős.

– Olyan turisztikai karakterrel rendelkezünk, kezdve onnan, hogy vannak hegyeink, befejezve azzal, hogy itt van nekünk az ország második legnagyobb tava, a Tisza-tó, ami már önmagában is nagyon szép, színes kínálat. Folytatható a borgasztronómiával, ami két nagy borvidékre alapoz, a fürdőkultúrával, ami önmagában is sok vállalkozást jelent. Ezen a piacon is voltak persze átrendeződések. De a vármegye teljesítményében azt mondhatjuk, hogy a lakosság-, vagy munkaerőszámát tekintve bőven meghaladja az országos átlagot, s a legiparosodottabb észak-dunántúli vármegyékkel van versenyben az első öt helyen – értékelt a vármegyei kamara főtitkára.

Portálunk rákérdezett arra is, hogy mi a helyzet a Hatvan-Gyöngyös-Eger tengelyből "kieső" északi és dél-hevesi térségek felzárkóztatásával. File Sándor szerint fontos ügy, hogy jelen legyen minél több szolgáltatás ahhoz, hogy a vállalkozói környezet, ökoszisztéma is erősödhessen. Ebben nagyon aktív lépések megtételét kezdték el. Mozgó iroda hálózattal a járásközpontokban heti egy-egy jelenlétet biztosítanak, túllépve a tengelyen. Füzesabony járásban Poroszlóra helyezték ezt a hangsúlyt, mert Füzesabony azért közel van az egri kamarai főhadiszálláshoz. Heves városban, Pétervásárán – mindkét helyen a polgármesteri hivatallal együttműködve – ugyancsak megjelennek.

