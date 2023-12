Novemberben a foglalkoztatók összesen 24,1 ezer üres álláshelyet jelentettek be Magyarországon, közölte a Nemzeti foglalkoztatási Szolgálat. A legtöbb új munkaerőigény a fővárosban és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében koncentrálódott. Az újonnan bejelentett támogatott álláshelyek száma 10,1 ezer volt, majdnem mind a közfoglalkoztatásban. Az új nem támogatott álláshelyek száma 14 ezer volt. Összességében 2023. novemberben 102,4 ezer álláslehetőség állt rendelkezésre, amelyből a hónap végére 85,1 ezer maradt betöltetlen.

Heves vármegyében összesen 557 új állást hirdettek meg, nagyobbrészt úgy, hogy a foglalkoztatók nem igényeltek hozzá támogatást. Támogatott állásból csupán 75-öt kínáltak, ami csökkenés az előző időszakokhoz képest. A nem támogatott álláslehetőségek száma 482 volt, több mint kétszer annyi, mint egy évvel korábban. Míg október végén 3311 üres álláshely volt a megyében, addig ez november végére 3662-re nőtt.

Hevesben jelentő csoportos létszámleépítést jelentettek be, amely összesen 261 munkavállalót érint. Ez összefügghet azzal is, hogy a kórházak karbantartási személyzetét országszerte magáncégnek szervezik ki. Országszerte megugrott a leépítések száma, most novemberben közel három és fél ezer dolgozót bocsátottak el így, míg egy éve szinte senkit és októberben is 1500-at.

