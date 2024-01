A RepowerEU programcsomagról és a zöld megállapodásról is szó volt az Európai Bizottság magyarországi képviselete által hazai regionális újságíróinak szervezett sajtó háttérbeszélgetéseken. A programcsomag célja a zöld átállás gyorsítása és a fosszilis energia előállítás csökkentése. A feladatok között szerepel az energiaellátás diverzifikációja, amely elismeri Oroszország fontosságát, de a tőle való függőségtől el kell mozdulni. Szintén prioritás a megújuló termelés fokozása, valamint az energiamegtakarítás, a hatékonyság. Sikerként könyvelik el eddig a földgáz iránti kereslet csökkenését. Magyarországtól intézkedéseket várnak az orosz energiahordozóktól való függőség csökkentése felé. A 2021-2022-ben bevezetett spórolást előre mutatónak tartották (középületek fűtése). Magyarországon a földgáz iránti kereslet 2022-ről 2023-ra húsz százalékkal csökkent. Elismerik, hogy hazánk szárazföldi országként nem nagyon jut cseppfolyósított földgázhoz, de horvát együttműködésben van rá esély. Az EU dolgozik közös gáztárolási megoldáson, eddig csak olajtartalékok voltak.

A beszélgetésen szóba került a földhasználat és az erdősítés, valamint a Fit for 55 hatályba lépése. A megújulók terén jó munkát végzett eddig Magyarország az Európai Bizottság szerint, a napelemek terén volt nagy növekedés, de a szélenergiáról voltak viták (a szélerőművek telepítése most már nincs ellehetetlenítve), valamint a lakóépületeknek is fontos szerepet szánnak megújulók terén, ezen kívül a biogáz termelésben is előrébb kell lépni.

Szó volt az USA és Kína szerepéről, amely országok nagy kibocsátók és nem aggódnak az éghajlat-változás miatt. Az EB szakemberei szerint voltak előrelépések, tartottak EU-Kína klímacsúcsot is és Kanának többet kell tennie a kibocsátás csökkentése érdekében, ők 2060-ra akarnak karbonsemlegessé válni (ez kisebb vállalást is jelent), míg az EU 2050-re klímasemlegessé. Az EU úgy kalkulál, hogy a kibocsátás csökkentése ellenére sikerül növelni a GDP-t, stabilabbak lesznek az ellátási láncok és saját energiára támaszkodhatnak az országok, mert a külföldi források nem megbízhatók. Arra számítanak a szakemberek, hogy magánbefektetőket is vonz a program, gazdasági alapot, új munkaerőt képeznek. Az európai vezetők szeretnék elérni, hogy más országok is csatlakoznak a célkitűzésekhez, nem csak kicsik, hanem nagy gazdaságok is. Ugyanakkor nincs vészforgatókönyv arra az esetre, ha 2050-re nem érnék el a kitűzött célokat és bekövetkezne egy összeomlás. Évente nyomon követik az előre haladást és jogalkotási javaslatokat dolgoznak ki, hogy biztosítsák a kontinens jövőjét. Aki elmaradásban van, arra rászólnak, nem a szankció a cél, hanem az együttműködés. Elhangzott, van pénz a modernizációra, több alap is a tagállamok rendelkezésére áll. Az energiamix összeállítása továbbra is tagállami hatáskör marad, az uniós pénzt is ad a váltásra, de az ország maga választ. A földgázt átmeneti erőforrásnak tekintik, tértek ki arra, hogy Magyarország gázerőműveket tervez építeni.

