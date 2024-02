A szakember szavai szerint a csapadékos időjárás következménye, hogy míg a szántóföldeken több helyen is belvíz figyelhető meg, addig a szőlőkben több helyen, főként a fiatalabb ültetvényeknél kimosta a talajt a csapadék.

– Voltak félelmek a sok csapadék miatt, még az is reális veszélynek tűnt, hogy a vessző beérése is gond lehet. Szerencsére a két-három alkalommal előforduló fagyos időszak segített ezen félelmeket eloszlatni. Az is tény azonban, hogy a rövid ideig tartó mínuszok a kártevők gyérítésében nem játszhattak főszerepet – fogalmazott az Egri Borvodék Hegyközségi Tanácsának elnöke.