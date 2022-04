Mint mi is beszámoltunk róla a szeszélyes április időjárás havat is hozott magával az ország legmagasabb pontjára, de a havazással a hideg is beköszöntött, olyannnyira, hogy 7 éves rekord is megdőlt.

Az Országos Meteorológia Szolgálat Facebook-oldalán számolt be a Kékestetőn tomboló mínuszokról.

Mint írták: a Kárpát-medencét kitöltő hideg légtömeg, valamint a csökkenő felhőzet hatására hétfő reggelre nagy területen fagypont alá csökkent a hőmérséklet.

A Kékestetőn mínusz 7,1 fokig hűlt le a levegő, amellyel megdőlt az országos napi legalacsonyabb minimumhőmérsékleti rekord. Mostanáig mínusz 7 fok volt az április 4-ei hidegrekord, amelyet 2015-ben a Nógrád megyei Zabaron mértek.

Szerencsére nem sokáig kell fagyoskodnunk, hamarosan visszatér a jó idő.